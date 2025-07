Estudante de Caxias do Sul vai participar do quadro "Pequenos Gênios" do Domingão do Huck

Em 2023, o menino foi a primeira criança a fazer parte da Associação Mensa, que já identificou mais de 300 crianças e adolescentes como superdotados no país. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Vai ter caxiense na televisão. Depois de pular do 3º para o 5º ano do Ensino Fundamental e de ser aceito na Associação Mensa, conhecida por ser a principal organização de alto quociente de inteligência (QI) do mundo, Pedro Eduardo Cuba, 11 anos, vai participar do quadro Pequenos Gênios, do Domingão do Huck.

A participação foi gravada no Rio de Janeiro e, por motivos de contrato, a família não pode dar detalhes da data exata que vai ao ar.

Leia Mais Menino de nove anos é a primeira criança de Caxias aceita em associação mundial de superdotados

No quadro, que estreia a nova temporada neste domingo(6) e segue pelos próximos finais de semana, o conhecimento das crianças é testado e impressiona pela velocidade com que os desafios lógicos e matemáticos são respondidos.

Pedro está no 7º ano do Colégio Madre Imilda, já ganhou medalha de prata da 1ª Olimpíada Nacional de Astronomia Digital e foi reconhecido pela Agência Espacial Americana, a Nasa, como um galactic problem solver, que na tradução livre significa um solucionador de problema galático, por propor soluções criativas para desafios da Terra e do espaço.

De acordo com a mãe de Pedro, Viridyana Regis Silva Cuba, 43, essa foi a segunda tentativa de participação do garoto no programa. Ser selecionado trouxe, além de muita emoção, novos amigos, como o próprio apresentador do programa: