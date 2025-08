Escola de Farroupilha é selecionada para participar de estudo internacional

O projeto é promovido pelo Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação (LLECE), em parceria com a Unesco e coordenado no Brasil pelo Cebraspe.

O objetivo do estudo é avaliar o nível de aprendizado dos estudantes do 4º e 7º anos do Ensino Fundamental em países da América Latina. No Brasil, cerca de 340 escolas foram selecionadas, sendo 13 no Rio Grande do Sul.