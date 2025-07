Entorno da Barragem Maestra, em Caxias do Sul, passará por projeto de recuperação ambiental promovido por mineradora 

Uma área com aproximadamente 300 hectares, situada no entorno da Barragem Maestra, na zona norte de Caxias do Sul, está no centro de um projeto de recuperação ambiental. Lançado na tarde desta quarta-feira (23) pela Pedreira Caxiense, empresa do Grupo Fagundes, o Programa de Melhoria das Áreas de Preservação no Entorno da Represa Maestra pretende regenerar o espaço através do reflorestamento e monitoramento do solo e da água.