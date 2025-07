Entenda por que algumas regiões da cidade concentram mais neblina do que outras em Caxias do Sul

Imagem captada por drone mostra nevoeiro tomando conta de Caxias, na quarta-feira da semana passada. Eduardo Bianchi / Arquivo pessoal

Se você mora em Caxias do Sul certamente já se deparou com a seguinte situação, sobretudo no outono ou no inverno: um ponto tomado pela neblina, seguido, a uma curta distância, por uma paisagem limpa e ensolarada.

A explicação para esta diferença expressiva nas condições de tempo dentro da mesma cidade está na ciência, especialmente nas altimetrias — área de estudo e medição das altitudes e elevações de terrenos —, segundo o geógrafo e professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Filipe Aguiar Rocha.

— Em Caxias do Sul, nós temos uma variação altimétrica por conta da própria geomorfologia local. Dessa forma, vamos ter áreas mais baixas do que outras — diz Filipe, que é doutorando em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento.

Leia Mais Definida área para instalação do Parque Automotivo de Caxias

Foto feita a partir de um edifício da Rua Alfredo Chaves, no Centro, no fim da tarde do dia 9 de julho. Douglas Xavier / Divulgação

As regiões mais baixas, segundo o professor, são mais propensas para a formação de neblina, porque concentram mais o ar frio. Um exemplo é a região de Vila Cristina.

— A neblina ou cerração nada mais é do que a formação de nuvens rente ao solo, explicando de uma forma mais simplificada. É a condensação do vapor da água. Para termos a formação dela, precisamos ter duas condições meteorológicas: o frio e a umidade do ar. Como o ar frio tem uma tendência de descida, as regiões mais baixas têm mais tendência à neblina — detalha o professor da UCS.

Neblina no bairro Jardim Eldorado. A localização da Represa do Faxinal pode ajudar a explicar a formação de neblina Alana Fernandes / Agencia RBS

Entretanto, isso não quer dizer que outros pontos, em áreas mais altas, não observem a formação do fenômeno. Há outros fatores relacionados a este tipo de ocorrência:

— A quantidade de vegetação e a aproximação com corpos hídricos (rios, lagos, açudes e reservatórios, por exemplo) também influenciam, através dos processos de evaporação e evapotranspiração, a formação de nebulosidade — explica o geógrafo.

Por outro lado, os bairros com mais edificações, com ruas asfaltadas, menos árvores e sem lagos, retêm mais calor, o que pode torná-los um pouco menos propensos à formação de nevoeiro.

— Vamos tendo microclimas dentro da cidade que vão diferenciando as áreas de acordo com condições climáticas. Por isso que é tão importante termos um planejamento urbano que busque atender a esses processos — finaliza Filipe.

O que é a neblina?

Segundo a Climatempo, o nome técnico para o fenômeno é nevoeiro, contudo, a condição também é popularmente chamada de neblina ou cerração. Trata-se da umidade que se condensa próximo do solo. Além da umidade do ar, baixa temperatura e vento fraco são condições importantes para a ocorrência.

Além da umidade do ar, são condições importantes para a ocorrência. O fenômeno, ainda de acordo com a Climatempo, pode se formar em qualquer época do ano e em qualquer lugar. Porém, o risco aumenta muito no outono e no inverno, por causa das baixas temperaturas na madrugada e primeiras horas da manhã.

Drone capta nevoeiro tomando Caxias do Sul

Apesar de ser capaz de atrapalhar motoristas e tradicionalmente cancelar voos no Aeroporto Hugo Cantergiani, a neblina também proporciona transformações na paisagem de maneira singular. Um exemplo é o vídeo gravado pelo assistente pessoal Eduardo Bianchi, na tarde da última quarta-feira (9).

As imagens foram captadas por drone e mostram o nevoeiro tomando conta de Caxias do Sul, entre 17h42min e 18h03min. Eduardo conta que gosta de gravar cenas diferentes de paisagem, por isso, decidiu fazer o registro.

— Para mim é algo natural. Acabei postando por ser uma situação diferente. Até muita gente me pediu como eu acho o drone na neblina. Eu não vejo ele, mas controlo pelo GPS — comenta.

Parte das imagens foi acelerada por meio de técnica de edição. O vídeo chamou atenção nas redes sociais, especialmente pelo contraste do nevoeiro com o pôr do sol. O reels no Instagram já soma mais de 350 mil visualizações.