Entenda como é o processo de produção de cogumelos na Serra

Mauricio Henrique Pellin cultiva cogumelos há quatro anos. Na foto, ele mostra o bloco de substratos onde o alimento se forma. Porthus Junior / Agencia RBS

Embora ainda tímido na Serra, o cultivo de cogumelo movimenta negócios, gera renda para famílias e garante que o produto chegue fresco ao prato dos consumidores da região. A produção, no entanto, tem peculiaridades se comparada a culturas mais tradicionais, o que pode ajudar a explicar o investimento modesto no alimento.

Os escritórios municipal e regional da Emater em Caxias do Sul não têm contagem de produtores ou previsão de colheita anual de cogumelos. Mas sabe-se informalmente que o maior município da Serra conta com cerca de cinco agricultores que se dedicam ao alimento.

Um deles é Mauricio Henrique Pellin que investe nas espécies shimeji e hiratake desde 2020. A produção ocorre em um porão de pedra, com umidade e temperatura controladas. Paralelamente, o agricultor mantém estufas com alface e temperos. O investimento inicial para o cultivo foi de cerca de R$ 15 mil.

Tudo começa pela preparação do chamado substrato, uma mistura de serragem de eucalipto, farelo de trigo e cálcio. Os materiais, então, são colocados em uma betoneira com água. Preparado, o substrato vai para uma caldeira, a uma temperatura elevada, de 100°C, para eliminação de microrganismos indesejados.

Após esfriar, a mistura recebe o micélio — a parte vegetativa do fungo, que dará origem ao cogumelo. Entra em ação, então, a etapa de maturação, que dura cerca de 30 dias. O próximo processo é o da florada, onde os blocos são colocados em prateleiras e cada um recebe pequenos aberturas. É nestes buraquinhos que os cogumelos crescem, cerca de 20 dias depois.

— No momento em que ele sai do bloco, é muito rápido. A colheita é diária — comenta Pellin, que em cerca de um mês colheu 600 bandejas de 180 gramas cada.

A colheita é dividida entre pizzarias, fruteiras ecológicas e consumidores finais. O agricultor também tem demanda pelos blocos com o micélio para quem deseja fazer a etapa de frutificação em casa.

Em Monte Belo do Sul, família produz mais de uma tonelada por mês

Empresa familiar está localizada na Linha Santo Isidoro, em Monte Belo do Sul. Além dos cogumelos, pai e filho se dedicam ao alho negro. Felipe Lazzarotto De Costa / Arquivo pessoal

Uma das pioneiras no cultivo de cogumelos na Serra, com investimento no ramo desde 1994, a família De Costa produz, atualmente, entre 1 mil kg e 1,3 mil kg da espécie shimeji por mês, na Linha Santo Isidoro, em Monte Belo do Sul.

A produção também é feita em blocos de composto, cuja base é serragem, farelos e minerais. Cada um dos saquinhos concentra cerca de 2kg da mistura. Assim como na produção dos Pellin, o material é esterilizado a uma alta temperatura antes de receber o micélio. A partir daí, o cogumelo demora de 25 a 30 dias para estar pronto para ser colhido nas estufas, pendurado em cordas.

Produção ocorre durante o ano todo, em estufa. Felipe Lazzarotto De Costa / Arquivo pessoal

— É uma produção durante todo ano, mas temos altos e baixos. Temperaturas extremas, como muito frio ou muito calor, impactam, baixando a produção. O outono e a primavera são os climas ideais — comenta Felipe Lazzarotto De Costa, 33 anos, que cultiva cogumelos juntamente com o pai, Gilmar José De Costa, 64, e um funcionário.

A colheita diária segue para restaurantes da Serra, especialmente os dedicados ao sushi. Também há demanda para pizzarias e estabelecimentos voltados a massas. Para aumentar a renda e diversificar a clientela em períodos de baixa para os empreendimentos, como as férias de verão, a família também criou caponatas à base de cogumelos.

— Quem prova, leva, e aos poucos, nós estamos conseguindo abrir clientes em outras regiões, como a Capital. Mas é um trabalho, como eu digo, que deve ser feito de formiguinha. O mesmo trabalho de formiguinha que o meu pai fez há 30 anos , quando ele começou a produção do cogumelo — enfatiza Felipe.

Além deste cultivo, os produtores são reconhecidos pelo investimento em alho negro.

Os tipos mais produzidos no Brasil

A doutora em Biotecnologia e professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Marli Camassola explica que no Brasil os tipos mais cultivados são o champignon, seguido pelo shimeji e, em terceiro lugar, o shitake. Ela explica que cada espécie tem as suas preferências de temperatura e umidade no ambiente. Há variação também no tempo de colheita.

— Tem alguns que colonizam rápido, entre 30 e 45 dias. Outros levam uns três meses. Vai depender de fatores como a temperatura e o nutriente que eles estão recebendo — detalha.

A docente acredita que há potencial de crescimento na produção da Serra, principalmente porque, cada vez mais, a população está preocupada em alternativas mais saudáveis na alimentação e também há ascensão dos adeptos do veganismo. Contudo, concorda que os investimentos no ramo esbarram no formato de cultivo.

— Nós somos acostumados a plantar outras culturas aqui. Se formos avaliar, a gente pega a batata, a cenoura, prepara o solo e coloca a semente e assim se desenvolve. Mais simples, né? Já o cogumelo tem essa complexidade de fazer a mistura do material, além de ter todo o cuidado na hora de colocar o fungo para que cresça só aquele que a pessoa está interessada. Senão, pode perder todo o trabalho. Acredito que esses sejam alguns dos fatores limitantes — analisa.