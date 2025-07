Empresa assina contrato para a construção do IFRS em Gramado

Assinatura do contrato para construção do IFRS, em Gramado. Na foto, da esquerda para direita: o presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, Ike Koetz; o vice de Gramado, Luia Barbacovi; o prefeito Nestor Tissot; o reitor do IFRS, Júlio Xandro Heck; Cesar Gabriel Proença, da WC; a secretária municipal de Educação de Gramado, Simone Tomazelli Andreis; e o secretário de Inovação de Gramado, André Castilhos. Prefeitura de Gramado / Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) assinou o contrato com a empresa que ficará responsável pela construção do campus da instituição em Gramado. A assinatura ocorreu em evento na última quarta (16), no auditório da prefeitura, com a presença de quase cem pessoas.

A obra ficará a cargo da WC Construtora e Incorporadora, vencedora de concorrência pública. Os trabalhos devem iniciar após a prefeitura finalizar contrapartidas necessárias para a construção.

— Isso vai ser feito depois que a prefeitura cumprir aquelas contrapartidas. Licenciamento ambiental, remoção vegetal, terraplanagem e abertura de acesso. E aí, a construtora consegue entrar no terreno pra começar as obras efetivamente. Depois que damos a ordem de serviço, ou seja, quando começam as obras, a construtora tem 30 meses para entregar o prédio pronto — explica o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do IFRS, Lucas Coradini.

Segundo o secretário de Inovação de Gramado, André Castilhos, existe a expectativa de realizar a remoção da vegetação e a preparação do terreno no início de novembro. Castilhos afirma que em julho foi contratada a empresa que fará um estudo de impacto de vizinhança e o licenciamento ambiental. A previsão é de conclusão em 90 dias.

O Campus do IFRS em Gramado ficará localizado no bairro Várzea Grande, em um terreno de 16 hectares. A área foi doada pela prefeitura.

Áreas em definição

Ao mesmo tempo, segue a definição das áreas do conhecimento que devem ser contempladas com o campus. A oferta deve ser decidida em conjunto com a comunidade.

No evento, a secretária de Educação de Gramado, Simone Tomazelli Andreis, chegou a apresentar um levantamento feito com 694 estudantes de 8º e 9º anos de ensino fundamental de escolas públicas da Região das Hortênsias sobre as áreas profissionais que consideram mais importantes.

Conforme o levantamento, as mais citadas foram turismo, hospitalidade e lazer (28,8% das respostas), gestão e negócios (21,2%) e ambiente e saúde (20,9%). Os cinco cursos mais mencionados foram Técnico em Gastronomia, Administração, Informática, Artes Visuais e Enfermagem.

O campus poderá ofertar cursos de formação inicial e continuada (FIC); técnicos integrados (ensino médio junto com o curso técnico), concomitantes (quando o aluno faz o ensino médio em outra escola e o técnico no IFRS) e subsequentes (cursos técnicos para quem já tem o ensino médio completo); graduações; especializações e mestrados.

Investimento de R$ 15 milhões para obras

A construção e implantação do Campus Gramado faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. A nova unidade deve receber um investimento inicial de R$ 25 milhões do governo federal, sendo R$ 15 milhões para as obras e R$ 10 milhões para equipamentos.