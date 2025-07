Em uma semana, mais de 60 consultas são realizadas no sistema de telessaúde da prefeitura de Caxias do Sul

Atendimento ocorre em uma cabine instalada na UBS Esplanada. Ícaro de Campos / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul divulgou o primeiro balanço do novo serviço de consultas via telessaúde. Em funcionamento desde o dia 8, o sistema realizou 69 atendimentos online na cabine instalada Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Esplanada.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o serviço transcorreu sem contratempos e teve boa aceitação da comunidade nos primeiros dias de funcionamento. A secretária adjunta da pasta, Daniele Meneguzzi, sinaliza, no entanto, que o número ainda é baixo, se comparado às 400 consultas mensais contratadas.

— De maneira geral, a comunidade já está se adaptando ao novo modelo. A equipe de servidores da UBS Esplanada também se mostrou muito solícita — avalia Daniele.

Em até 60 dias, a prefeitura planeja ofertar consultas com especialistas e psicoterapia. Inicialmente, há atendimento com clínicos gerais. Também há previsão de ampliação das cabines, no Centro Especializado de Saúde (CES) e no Centro de Atenção Integral à Saúde Mental.

Com funciona

No primeiro momento, o agendamento das consultas online será feito diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde.

O paciente vai ligar no Agenda+ UBS solicitando a consulta e o profissional que atendê-lo vai verificar a agenda e ofertar a consulta via telessaúde.

solicitando a consulta e o profissional que atendê-lo vai verificar a agenda e ofertar a consulta via telessaúde. O paciente poderá escolher se quer ser atendido nesse formato ou se prefere aguardar a consulta presencial com o médico.

Caso o paciente aceite o atendimento online, a equipe da Saúde irá orientar sobre como proceder. Há possibilidade de fazer a consulta nas cabines ou em casa, no próprio computador ou celular.

O paciente precisa se cadastrar na plataforma da empresa que presta o serviço, conforme orientações da SMS.

Após o cadastro, o paciente terá acesso à plataforma no celular, computador ou pelas telecabines de atendimento fornecidas pela prefeitura.

Inicialmente, as consultas serão preferencialmente nas telecabines. Assim, a equipe da SMS poderá auxiliar os pacientes com dúvidas no acesso ao sistema, impressão de receitas e atestados. Quando as consultas forem realizadas fora das estruturas, receitas e atestados serão enviadas ao paciente por SMS e e-mail.

Para as consultas com clínico geral, na UBS Esplanada, a comunidade pode solicitar na recepção, como se fosse fazer uma consulta presencial.

"A grande maioria com o problema resolvido", afirma secretária-adjunta

Em entrevista à Gaúcha Serra, a secretária-adjunta Daniele avaliou o período inicial do serviço e falou sobre as principais dúvidas da população. Confira o trecho:

A telesaúde começou há uma semana. Qual é a primeira avaliação que a Prefeitura faz em relação a como a população tem recebido esse serviço e como ele tem auxiliado na questão da saúde?

De uma maneira até surpreendente, porque nós esperávamos alguma resistência da população, alguma desconfiança, mas, muito antes pelo contrário, a população aceitou muito bem esse modelo. De uma maneira geral, os pacientes saíram extremamente satisfeitos, a grande maioria com o problema resolvido, alguns poucos casos precisaram ser encaminhados para consulta presencial, isso já era esperado, mas dos atendimentos realizados até agora, nós temos uma satisfação e um índice de resolução do problema dos pacientes muito satisfatório. A gente tem observado e nós temos trabalhado nesses primeiros dias, até porque é um período de adaptação, é um sistema novo, é um processo novo de trabalho para a equipe da Unidade Básica de Saúde, que se destacou muito, que acreditou no projeto e que nos ajudou a colocar isso de fato em prática. Nós estamos destinando as consultas para as pessoas que procuram atendimento pro dia, não aquele atendimento agendado, aquele atendimento programado, então as pessoas chegam na UBS, já tem ali o agendamento da consulta na telesaúde com o horário marcado, a gente está realizando uma consulta a cada 20 minutos, na saída da consulta o paciente tem o seu receituário, tem o seu pedido de exames, já pode fazer a retirada dos medicamentos na própria UBS e se precisar realizar exames depois os retornos vão ser agendados também via telesaúde.

O que tem sido a principal dúvida dos usuários que vocês têm percebido?