Em dois anos, 11 pessoas ficaram feridas em acidentes no trecho em que pai e bebês morreram, na RS-122

No período de dois anos, de julho de 2023 a julho de 2025, ao menos 11 pessoas ficaram feridas e três morreram em sete acidentes no quilômetro 135 da RS-122, em Ipê. As vítimas fatais são pai e dois bebês que perderam a vida na manhã do último domingo (6). O homem de 26 anos e as crianças, de sete meses e um ano, estavam em uma carreta que tombou no acostamento da rodovia. A mãe dos meninos e esposa do condutor foi encaminhada ao hospital. Não há informações atualizadas sobre o quadro de saúde dela.

No último ano, além da ocorrência com a morte de pai e filhos, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual atendeu a outro acidente no dia 20 de agosto de 2024, por volta das 7h. Neste caso, uma pessoa ficou ferida. Já de julho de 2023 a julho de 2024, foram cinco acidentes com nove feridos.

À frente do 3° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o major Diego Caetano de Souza descreve que o quilômetro 135 da rodovia estadual é um trecho sinuoso e "mediamente" íngreme. O comandante pontua que há boa sinalização no local, que houve melhorias no asfalto e que uma lombada eletrônica foi instalada no km 136, após pedido do batalhão à concessionária responsável pela via.

Em relação ao movimento na via, ele observa um aumento no trânsito de veículos de carga:

— E de motoristas que desconhecem as características dessa região, com declives, sinuosidade e curvas acentuadas, demandando necessária redução de velocidade — acrescenta.

O major afirma ainda que outros pontos da RS-122 preocupam os policiais rodoviários, por isso, as equipes realizam operações com frequência na região:

— Operações para elevar a segurança viária, evitando ultrapassagens em locais indevidos, excessos de velocidades e embriaguez ao volante — finaliza.

Polícia Civil propôs discussão com concessionária sobre melhorias

Na segunda-feira (7), um dia após o acidente com três vítimas, a Polícia Civil de Vacaria enviou um ofício para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). O documento, assinado pelo delegado regional Carlos Alberto Defaveri, propõe uma discussão sobre melhorias no trecho do km 135.

— Há tempos discutimos entre nós, policiais civis, que atendemos a inúmeros casos de acidentes graves nessa estrada, que a instalação de equipamentos simples, como tachões, além de outras melhorias, podem evitar tragédias como a de domingo — justifica o delegado.

A CSG se manifestou por nota. No comunicado, a concessionária ressalta que está sempre aberta ao diálogo "com interessados no objetivo comum da concessionária". Veja a manifestação abaixo:

"A CSG reforça que está sempre aberta ao diálogo com interessados no objetivo comum da concessionária, que é oferecer rodovias seguras e eficientes aos seus clientes, usuários das rodovias, respeitando os limites do contrato de concessão e as normas técnicas de engenharia, de trânsito e do Poder Concedente."

O acidente

O acidente em que pai e filhos morreram foi registrado por volta de 9h30min de domingo (6), no km 135 da RS-122. A carreta onde estavam as vítimas tombou no acostamento da rodovia.

O homem foi identificado como Genésio Arcanjo Soares Júnior, 26 anos. As crianças são Anthony Campos Soares, um ano e 11 meses, e Gabriel Valentim Campos Soares, sete meses, filhos dele. Eles foram sepultados na segunda-feira (7), em São Sebastião do Caí.