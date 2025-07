Em Caxias, mais de 200 pessoas reforçam compromisso de se manterem livres do álcool e das drogas

Encontro ocorre neste final de semana no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida. Porthus Junior / Agencia RBS

Quem enfrentou a dependência química e se recuperou do vício costuma dizer que o segredo vai estar sempre no próximo encontro. Com o mantra de repetir diariamente que esse é o primeiro dia de uma vida nova, homens e mulheres que completaram seus tratamentos em comunidades terapêuticas voltam a se reunir, desta vez em Caxias do Sul, para reafirmar os motivos que os mantêm em abstinência.

Leia Mais Primeira policlínica de Caxias do Sul será construída no bairro Esplanada, na zona sul da cidade

O 13º Encontro de Graduados se inicia nesta sexta-feira (18), com o credenciamento dos mais de 200 participantes, e segue durante todo o sábado (19) e domingo (20), no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida.

Serão, segundo a organização, dias de reflexão e principalmente fortalecimento de vínculo entre pessoas que comprovam, pelas próprias experiências, que o trabalho realizado pelas comunidades terapêuticas funciona e que as pastorais de ajuda ao toxicômano são fundamentais para a recuperação dos indivíduos.

Como a Patna, de Caxias do Sul, uma das apoiadoras do encontro que receberá pessoas de todo o Estado, além de países como Uruguai e Argentina. Monitor de duas comunidades terapêuticas, Roberto Faleiro, 54 anos, está entre os organizadores. Buscou tratamento aos 24 anos contra as drogas e desde lá se mantém sóbrio, muito por conta do auxílio de quem ele mesmo ajuda a se curar:

— É um marco, antes e depois da comunidade. É preciso de um período de abstinência para criar novas memórias e se dar um novo pertencimento, porque até então tinha apenas a minha vida passada, e esses nove meses de internação representam um nascer de novo. Aprendemos a evitar pessoas, lugares e situações de risco. Conviver com o que se identifica na recuperação é importante, porque, se cair no mundão, ele te engole.

O final de semana no seminário reserva palestras, testemunhos e uma missa no final da tarde do sábado, mas o encontro não tem vínculos religiosos e deixa livre a participação. A metodologia prefere nomear a espiritualidade de um Poder Superior para garantir um dos pilares da recuperação, que, além da fé, utiliza preceitos da ONG Amor-Exigente e da literatura dos Alcóolicos Anônimos.