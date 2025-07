Em Caxias, conceitos de física e matemática impulsionam foguetes na disputa que credencia para Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Feitos de garrafa PET e com propulsão a ar, foguetes de todas as cores foram lançados nesta quinta-feira (10) no campo de futebol da Escola de Ensino Fundamental Laurindo Luiz Formolo, em Caxias do Sul. Os de maior ascensão chegaram a alcançar distâncias que superaram os 200 metros.

A 1º Mostra Municipal de Foguetes é resultado da seleção feita internamente nas escolas que aceitaram o desafio da Secretaria Municipal de Educação (Smed) para multiplicar a técnica utilizada na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.

Professor de Ciências e responsável por capacitar os colegas para que replicassem a iniciativa nas suas escolas, Tiago Romio anunciava no microfone de quem era a vez de lançar os objetos criados a partir de conceitos de física e matemática.

— Pressão de ar, aerodinâmica, angulação, tudo influência na distância que o foguete vai percorrer. É tentativa e erro, então vemos muita resolução de problemas, porque acontece de vazar por conta da pressão, então eles precisam vedar bem e exercitam a autonomia para resolver por conta própria — conta Romio.

São três modelos que variam conforme o nível escolar. Dos simples canudinhos soprados com a força do ar, para os alunos do 1º ao 3º ano, da garrafa PET e um cano, disparado com a pressão das mãos (para os alunos de 4º e 5º anos) até foguetes abastecidos com água lançados em uma base produzida com canos de PVC e uso de bomba de ar.

O último é produzido por alunos do 6º ao 9º ano, como João Pedro de Souza, 14 anos, aluno da EMEF Dario Granja Sant’ana. A água, pressionada pelo ar, solta no lançamento um jato de vapor que garante a pequena explosão ocasionada pela reação física.

— A água dá energia para ele ir mais longe. Foram mais de cinco tentativas e com mais de um foguete. Foi difícil chegar ao oficial, tem muita conta por trás e acho que ele nem está perfeito, dá para fazer ainda melhor. Gostei de construir porque é prático, não precisa ser nenhum gênio, mas é preciso pensar — diz.

Aprender na prática como as coisas funcionam, incluindo foguetes, é para a professora Letícia Bolzan o segredo para conseguir engajar alunos em disciplinas de aprendizados mais complexos:

— Quando eu era aluna, essa também era minha queixa, a gente precisa sair da teoria. São alunos que às vezes em sala, no método tradicional, não se dão tão bem, mas quando têm uma oportunidade de mostrar suas habilidades passam a pesquisar e até trazer aprendizados para os colegas. Eles envolveram as famílias no projeto, tiveram conhecimento interdisciplinar e estudaram a ponto de saber até mais que os professores.

Todos os participantes da mostra receberam certificado e os três primeiros lugares, medalhas. Os primeiros colocados entre 6º e 9º anos também receberam cortesias para conhecer o Space Adventure, em Canela. Os vencedores do 1º ao 5º anos farão um passeio ao Planetário da UCS, localizado no Museu de Ciências Naturais, e os pequenos receberam um presente alusivo à astronomia.