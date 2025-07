Edição de 2025 dos Jogos Abertos de Canastra estão com inscrições abertas em Caxias do Sul

Gisele Nozari / Secretaria do Esporte e Lazer de Caxias do Sul / Divulgação

A Secretaria do Esporte e Lazer de Caxias do Sul (Smel) abriu inscrições, até 6 de agosto, para a edição de 2025 dos Jogos Abertos de Canastra. Com início marcado para o dia 11 de agosto, a competição será realizada nas segundas e quintas-feiras à noite, na Sociedade Recreativa São Pelegrino.