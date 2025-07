Operação policial Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Drones, equipamentos eletrônicos e drogas são apreendidos em duas ações da Brigada Militar em Bento Gonçalves

Ambas as operações e apreensões ocorreram no bairro Licorsul. Em uma delas, policiais flagraram dois homens saindo de um táxi e descarregando materiais. Com eles, foram encontrados diversos celulares, carregadores, cabos USB e um dos drones

