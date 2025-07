Dez famílias atingidas por chuva na Vila São Pedro, no interior de Caxias, começam a ser removidas

Com a queda da ponte sobre o Arroio Pinhal em maio de 2024, moradores improvisaram uma pinguela.

As famílias que vivem em área de risco na Vila São Pedro, no interior de Caxias do Sul, estão em processo de remoção a partir desta semana. Após determinação da Justiça, a prefeitura e o Estado anunciaram, na terça-feira (1°), que irão pagar auxílio-moradia até que seja encontrado um local seguro para realocação definitiva.