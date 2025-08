Designer de moda caxiense Carlos Bacchi assina as coroas da rainha e das princesas da 35ª edição

Atualmente, Carlos Bacchi mantém um ateliê em São Paulo. Alessandra Schmitz Pinho / Divulgação

O designer de moda caxiense Carlos Bacchi é o responsável pela idealização das coroas da rainha e das princesas da 35ª Festa da Uva. Os itens que embelezarão a nova corte serão conhecidos no próximo dia 9, sábado, na Villa Dei Troni, em Ana Rech, em um evento somente para convidados, a partir das 18h.

A integrante da comissão social da Festa da Uva Fabiana Venturin explica que Bacchi foi escolhido por ser de Caxias do Sul e também por ter um nome de projeção nacional. Atualmente, ele mantém um ateliê em São Paulo.

Para além do regionalismo, o estilo dele pesou para a decisão:

— Essa simplicidade elegante, o minimalismo, de ele sempre buscar a fundamentação histórica para tudo o que faz. Buscar um sentido para as peças. Também há presença da sustentabilidade, do orgânico — ressalta Fabiana.

Embora as coroas sejam surpresa, Fabiana adianta que a comissão repassou detalhes históricos para o estilista, como os 95 anos da Festa da Uva e os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

— Sabemos que vai vir algo dentro do estilo Carlos Bacchi, que é a questão do elegante, do simples, do minimalismo, do atemporal, do orgânico — projeta a integrante da comissão social.

A confecção das peças é da Indústria Metalúrgica Rubizza. No mesmo dia, também serão conhecidas as faixas do novo trio. Os itens também têm a assinatura de Bacchi.