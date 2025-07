Depois de homem passar mal e morrer durante exercício em Caxias, especialista alerta para importância das avaliações físicas

A morte de um homem de 42 anos nesta quarta-feira (23) que se exercitava em uma academia no centro de Caxias do Sul acende o alerta para a necessidade de avaliações prévias que dão o aval para o aluno iniciar o processo. De acordo com o professor da Universidade de Caxias do Sul Gabriel Lopes Amorim, médico e mestre em Medicina do Exercício e do Esporte, de maneira geral são consultas médicas que atestam se o paciente pode ter falta de ar ou tontura, por exemplo: