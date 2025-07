Defesa de família de menina que morreu em cânion, na Serra, se manifesta por meio de nota

Neimar de Cesero / agência RBS

A defesa da família de Bianca Bernardon Zanella, 11 anos, que morreu ao cair no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, se manifestou por meio de nota, na manhã deste sábado (12). O corpo da criança chegou a Curitiba por volta de 9h20min. O voo partiu de Caxias do Sul às 7h46min, após ser cancelado na noite de sexta-feira (11), em função da neblina.

O documento, assinado pela advogada Carolina Nadaline, começa agradecendo o trabalho das autoridades do Rio Grande do Sul e do Paraná. Também reconhece as manifestações de apoio e carinho à família. O material ainda informa que os pais de Bianca não vão conceder entrevistas.

— Esta é uma ocasião que exige respeito, empatia e silêncio. Um instante que pede afastamento de julgamentos apressados e presença solidária diante da mais absoluta dor que uma mãe e um pai podem vivenciar — pontua a advogada, em um dos trechos da nota.

Carolina, que acompanha a família desde 2023, também repudia o que chama de "manifestações capacitistas, cruéis e desinformadas". Bianca, segundo a Polícia Civil, era autista. Ela estava acompanhada dos pais e de dois irmãos, quando ocorreu o acidente, no começo da tarde de quinta-feira (10).

O caso é investigado pela delegada Fernanda Aranha, que apura questões técnicas, as regras de segurança do parque, bem como a sinalização no trajeto. No fim da tarde de sexta-feira, a necropsia apontou politraumatismo como a causa da morte da criança. No entanto, ainda não há confirmação se a menina morreu na hora da queda.

Veja a nota completa abaixo:

Venho a público, em nome da família de Bianca Zanella Bernardon, inicialmente agradecer às equipes de trabalho e autoridades de Cambará do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná, ao Prefeito de Cambará do Sul, ao MCBIO, à tia Sil, com grande afeto, e em especial ao Governador do Estado do Paraná, por toda a logística de suporte que tanto confortou a família.

A família agradece, com profundo reconhecimento, todas as manifestações de apoio, carinho e solidariedade que tem recebido e informa que não concederá entrevistas, protegendo a intimidade e a privacidade da família.

Como advogada que acompanha esta família desde 2023, na busca pela garantia dos direitos de Bianca, registro que este é um momento de dor extrema, de luto profundo e de sofrimento imensurável para pais que sempre se dedicaram com amor, responsabilidade e zelo à sua filha.

Esta é uma ocasião que exige respeito, empatia e silêncio. Um instante que pede afastamento de julgamentos apressados e presença solidária diante da mais absoluta dor que uma mãe e um pai podem vivenciar.

Ainda na condição de advogada da família, manifesto meu mais absoluto repúdio às manifestações capacitistas, cruéis e desinformadas de pessoas que não conhecem os fatos, não conheciam Bianca, nem seus pais, nem sua história, e que, mesmo assim, se lançam a julgamentos e linchamentos públicos de uma família já devastada.

Como mulher autista e mãe de uma criança autista, reafirmo:

Pessoas com deficiência têm o direito de viver plenamente e com dignidade. Não aceitaremos o capacitismo travestido de Não aceitaremos o preconceito disfarçado de “preocupação”.

Para muitos, em uma sociedade ainda estruturalmente capacitista, o “lugar” da pessoa com deficiência seria o confinamento, a invisibilidade, o silêncio. Mas nós não aceitaremos esse destino. Ainda há muitas viúvas dos manicômios entre nós — mas também há quem resista, viva e ame.

Renovo meu pedido de solidariedade, espaço e respeito. Respeitem essa família. Respeitem a história de Bianca. Respeitem a Bibi.