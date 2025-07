Cruzamentos da área central de Caxias registram capotamentos na madrugada deste sábado

Onix capotou após batida no cruzamento das ruas Pinheiro Machado e Coronel Flores, em São Pelegrino. Luca Roth / Agencia RBS

Dois acidentes de trânsito semelhantes, que resultaram em capotamentos, aconteceram no fim da madrugada deste sábado (5), em cruzamentos sinalizados por semáforos da área central de Caxias do Sul.

Por volta das 5h30min, um Fiat Palio trafegava pela Rua Sinimbu, quando se envolveu em uma colisão com um Fiat Bravo na esquina com a Vereador Mário Pezzi. O Palio, segundo a Brigada Militar (BM), capotou, mas parou com as rodas sobre a pista. Um ocupante do veículo teve escoriações e foi atendido pelo Samu.

Até a remoção do Pálio, o trânsito ficou tumultuado na Sinimbu. Luca Roth / Agencia RBS

Até a remoção do veículo, pelas 6h40min, o trânsito ficou tumultuado no local, exigindo desvios aos ônibus do transporte coletivo.

Em São Pelegrino

Enquanto isso, outro acidente aconteceu no cruzamento das ruas Pinheiro Machado e Coronel Flores. Um Onix capotou, após colidir com um Ford Focus, e atingiu um GM Classic que estava estacionado na Coronel. De acordo com a BM, o motorista do Onix sofreu ferimentos leves.