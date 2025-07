Cratera na ERS-431, entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, preocupa motoristas

Quem passa por um trecho da ERS-431, entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, próximo ao km 49, e não conhece a região, pode pensar que a cratera que existe abriu há pouco tempo. Mas ela está ali há quase dois anos.

A estrada é um importante trecho de ligação entre a Serra, o Vale do Taquari e o norte do Estado. A cratera é o que mais chama a atenção pela dimensão, mas os problemas seguem ao longo da via.