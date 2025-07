Corpo da menina de 11 anos que morreu ao cair de  cânion na Serra é velado em Curitiba

Bianca estava acompanhada dos pais e de dois irmãos quando ocorreu o acidente. Ulisses Castro / Agencia RBS

Começou no fim da manhã deste sábado (12), em Curitiba, o velório de Bianca Bernardon Zanella, 11 anos, que morreu ao cair no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na última quinta-feira. O corpo chegou no Paraná por volta de 9h20min. O voo que realizou o translado partiu de Caxias do Sul às 7h46min, após ser cancelado na noite de sexta, em função da neblina.

Após o velório está prevista a cerimônia de cremação, que ainda não teve horário definido pela família. Também neste sábado a defesa dos pais se manifestou oficialmente por meio de uma nota sobre o acidente.

O documento, assinado pela advogada Carolina Nadaline, começa agradecendo o trabalho das autoridades do Rio Grande do Sul e do Paraná. Também reconhece as manifestações de apoio e carinho à família. O material ainda informa que os pais de Bianca não vão conceder entrevistas.

Bianca estava acompanhada dos pais e de dois irmãos quando ocorreu o acidente, na quinta-feira (10). O caso é investigado pela delegada Fernanda Aranha, que apura questões técnicas, as regras de segurança do parque, bem como a sinalização no trajeto.

No fim da tarde de sexta-feira, a necropsia apontou politraumatismo como a causa da morte da criança. No entanto, ainda não há confirmação se a menina morreu na hora da queda.

A concessionária Urbia Cânions Verdes emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da criança e em solidariedade à família. Em sinal de luto, a concessionária manteve fechado o Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, na sexta-feira.

O acidente

A queda de Bianca ocorreu às 13h. Segundo o secretário de Turismo de Cambará, Andrews Mohr, os pais da menina relataram que a família estava no mirante, ponto mais alto do cânion, e que se deslocava para um banco de descanso, onde fariam um lanche. Nesse momento, a menina teria saído correndo, o pai foi atrás, mas ela acabou caindo do local.

Ela foi visualizada por um drone com câmera térmica, que permite a identificação de variações de temperatura, por volta das 17h30min. Foi necessário perfurar rochas para conseguir fixar os equipamentos. Por isso, a descida teve início somente horas depois, por volta das 22h.