Complexo Hospitalar de Bento Gonçalves será inaugurado com mutirão de cirurgias vasculares

Após 13 anos de construção do Complexo Hospitalar Municipal de Bento Gonçalves, também conhecido como Hospital do Trabalhador, as primeiras entregas estão com data marcada para começar. A abertura do Bloco Cirúrgico vai ocorrer com um mutirão de cirurgias de baixa complexidade no dia 16 de julho. O terceiro andar da torre de internação, que deveria ter sido inaugurado em junho, também está com previsão de abertura nas próximas semanas. A obra já custa R$ 17,1 milhões, sendo R$ 2,25 milhões de recurso federal.

O espaço é uma extensão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), localizada na Rua Senador Alberto Pasqualine, bairro Botafogo, e, em breve, deve tornar-se uma referência regional. O projeto se iniciou ainda no governo do ex-prefeito Roberto Lunelli, em 2012, e desde então, já passou por várias empresas e dois embargos pelo Ministério do Trabalho. Mas, segundo a atual secretária municipal de Saúde, Daiane Piuco, todos esses assuntos já foram resolvidos.

— Inclusive, havia algumas questões estruturais que também embargavam as obras. Por exemplo, era solicitado uma porta no corredor para as escadas de emergência em um dos andares e foi providenciado, então está tudo encaminhado — reforça Daiane.

Paralelamente, a prefeitura trabalha na documentação para que o hospital comece a operar. A ideia é ser um "hospital dia", onde são realizados procedimentos de baixa e média complexidade, em que o paciente não precisa, necessariamente, ficar internado por muito tempo. Além disso, profissionais estão sendo chamados para atuarem nos espaços.

Segundo a secretária, a estrutura das oito salas do bloco cirúrgico, responsabilidade da empresa Cidades Projetos, está pronta, mas ainda faltam os equipamentos. Com isso, a prefeitura optou por montar, inicialmente, quatro salas e o Centro de Material de Esterilização da Sala de Recuperação (CME). Para isso, houve o aporte de R$ 3,6 milhões do governo do Estado, somado a uma contrapartida do município.

— O repasse era para a construção dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e nós solicitamos a troca de objeto, para que fosse destinado a equipar as salas do bloco cirúrgico e a sala de recuperação. Fizemos isso porque, com a finalização das obras, é muito mais útil para a população iniciar a realização de procedimentos cirúrgicos, que é uma grande demanda, do que construir leitos UTI. Não é que não seja importante, a gente vai ter que ter, mas não neste momento. A licitação já está em andamento — ressalta Daiane.

Mutirão no dia 16

Mesmo sem os equipamentos, Daiane revela que no dia 16 de julho deve ocorrer um mutirão de cirurgias vasculares que serão realizadas no Bloco Cirúrgico. A iniciativa é promovida pelo 17º Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular (Conesul 2025), que ocorre em Bento Gonçalves. Diversos profissionais vão ofertar procedimentos gratuitos.

— Os especialistas estão organizado todos os equipamentos necessários. Já o município e a Secretaria da Saúde estão organizando os pacientes que serão operados, pois é uma ação solidária — destaca Daiane.

Após essa data e a chegada dos aparelhos, a previsão é que se iniciem outros procedimentos de baixa complexidade, como os oftalmológicos e ginecológicos.

Área de internação também deve ser inaugurada

Outra área do complexo hospitalar é a torre de internação, responsabilidade da empresa Cerâmica Taquari Construções. O prédio tem três andares, cada um com 25 leitos, conectados com a UPA 24h.

Em junho, devido ao aumento de casos de doenças respiratórias, a prefeitura anunciou a abertura do terceiro andar de internação como alternativa para os pacientes mais graves. Contudo, o fato não aconteceu porque as poltronas encomendadas não chegaram a tempo nem alguns outros materiais, como cortinas e ar-condicionado. Também não havia sido montado o posto de enfermagem. Mas, de acordo com a secretária, o atraso não impactou os pacientes, pois houve uma diminuição de infectados.

— Nós íamos colocar todos os pacientes respiratórios neste andar porque pensamos que ia ter muitos casos, como na região. Só que aqui diminuiu a procura por atendimentos depois que abrimos uma unidade de saúde vespertina, das 17h às 21h, para casos leves respiratórios, todos os dias da semana — afirma Daiane.

Embora a entrega esteja atrasada, assim que finalizarem os últimos ajustes, previsto para a semana do mutirão, a secretária afirma que pacientes que estão aguardando um leito ou que necessitam de isolamento serão transferidos do primeiro andar da UPA para o terceiro andar do Complexo Hospitalar.

Mudanças para ampliação de atendimentos

Outra iniciativa para ampliar os atendimentos será transformar o espaço liberado na Unidade em salas de atendimento. Hoje, há 10 médicos divididos entre os setores.

— Com isso, dentro da estrutura da UPA, a gente consegue colocar mais médicos para acelerar o atendimento da população — comentou.

Já o andar que foi construído durante a pandemia será utilizado para o setor administrativo da UPA. Isso ocorre pois, atualmente, a estrutura não é mais adequada para internações.

— O prédio foi construído sem o fechamento superior exigido por lei. Fechar agora geraria mais custos e não garantiria a habilitação do hospital. Por isso, decidimos usar o espaço para a parte administrativa, enquanto os pacientes ficarão nos andares superiores — esclarece Daiane.

Para finalizar, a secretária explicou que a prioridade de entrega do Complexo é pelo Bloco Cirúrgico, seguido do terceiro andar de internação. As demais áreas serão inauguradas conforme a demanda.

Ordem de entrega do Complexo

Bloco Cirúrgico Terceiro andar de internação Quarto e quinto andar conforme a demanda