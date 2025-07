Como municípios vizinhos receberam o anúncio do congelamento de novos pedidos de empreendimentos em Gramado

Trânsito em Gramado durante o feriado de Páscoa de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Municípios da Região das Hortênsias e dos Campos de Cima da Serra avaliaram nesta terça-feira (1º) o anúncio de Gramado, feito no dia anterior, de que não receberá e nem analisará pedidos de novos empreendimentos no prazo de 180 dias. O mesmo é válido para a emissão de novos alvarás. Conforme os decretos, a grande demanda tem gerado impactos em áreas como mobilidade urbana, necessidade de água potável, no esgotamento sanitário, no turismo e na saúde pública (veja mais abaixo).

Um dos decretos suspende, inclusive, o recebimento para propostas de hospedagens, enquanto o outro refere-se a restaurantes e bares.

O secretário municipal de Turismo e Cultura de São Francisco de Paula, Rafael Vieira Castello Costa, diz apoiar a decisão da cidade vizinha, localizada a 44 quilômetros de distância.

— Parar e respirar um pouco é importante. E claro que São Chico está aberta para novos empreendimentos, mas organicamente e sem pressa, dentro de um contexto, dentro do propósito da cidade. Acho que foi assertiva a decisão em Gramado em dar essa segurada, porque é bacana respirar um pouco e fazer os ajustes necessários — afirma Costa.

Ainda segundo o secretário de São Chico, nos últimos oito anos a receita do município triplicou, tendo o turismo como um dos propulsores. O foco é manter as tradições da região, como a produção do queijo artesanal serrano, o qual o modo de fazer se tornou patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul no ano passado. Além disso, há os eventos, como o São Chico Festival Beatles, Festival de Choro, Ronco do Bugio e Festa do Pinhão, entre outros.

Mesmo assim, também recebe grandes investimentos, como os resorts da dupla Gre-Nal da Laghetto Hotéis, e o Colline de France. A cidade, que recebe cerca de 1,2 milhão de visitantes por ano, tem 2,5 mil leitos e deve chegar a 6 mil nos próximos cinco anos.

— São Francisco de Paula sempre lamentou o tamanho que tem, mas essa é uma das maiores vantagens que temos logisticamente, e também porque podemos nos dar o luxo de receber grandes empreendimentos sem criar problemas ambientais e de mobilidade urbana — complementa Rafael Costa.

São Francisco de Paula já planeja o desenvolvimento até 2050. Neimar De Cesero / Agencia RBS

São Francisco de Paula também está trabalhando com a Universidade de Caxias do Sul (UCS) para o desenvolvimento futuro da cidade, pensando na São Chico de 2050, que também foca no turismo.

— Queremos, sim, crescer, e precisamos dessa estruturação. Digo que fazer o simples não é fácil, não é entregar de qualquer jeito. O simples está em mostrar toda a nossa autenticidade, o que somos, mas de forma estruturada e organizada. Todos os empreendimentos que estão vindo para São Chico, e estamos falando de mais de uma dezena, estão fazendo o que é preciso para atender a legislação e não ferir o meio ambiente — finaliza o secretário.

Plano Diretor de Canela

Colada em Gramado está Canela, cidade em que 80% da economia baseada no turismo. Além disso, é a Capital Nacional dos Parques Temáticos, com 54 empreendimentos, incluindo os museus. Na visão do prefeito Gilberto Cezar, os decretos gramadenses não devem trazer impactos diretos.

— Não vamos ter um aumento de procura de novos investidores, mas também não vamos perder o que temos — acredita o prefeito.

Eventos como a Festa Colonial e o Natal são grandes atrativos do município. Canela conta com 10 mil leitos para hospedar turistas. Vinícolas, cachaçarias e agroindústrias também atraem visitantes. O prefeito acredita que hoje existem poucos gargalos de trânsito a serem resolvidos no município, o que facilita a mobilidade urbana.

Skyglass é um dos parques temáticos de Canela. Porthus Junior / Agencia RBS

Canela está desenvolvendo em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) o novo Plano Diretor, que deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores até agosto para análise.

— Temos que ver no Plano Diretor toda a questão de construção, o índice construtivo, o tamanho e áreas que podem ser construídas, o tipo de construção, seja parques, centro de eventos, hotéis, casas. Abrange todo o território do município e bairros, e envolve questão de construção do município, mobilidade urbana, esgotamento sanitário, e essas diretrizes valem por mais ou menos 10 anos — explica Cezar.

De forma ordenada em Nova Petrópolis

Já Nova Petrópolis, situada a 34 quilômetros de Gramado, não descarta a possibilidade de ser impactada com o anúncio da cidade vizinha, acredita o secretário municipal de Turismo e Cultura, Rodrigo Barbieri Sangali. A cidade costuma receber uma média anual de 800 mil visitantes por ano, mas apenas nos primeiros seis meses de 2025 já registraram 500 mil pessoas que passaram pelo município. Na cidade o foco é manter os legados germânicos.

Atualmente são 1,7 mil leitos, ao menos 25 estabelecimentos gastronômicos, atrativos privados, como o Parque Aldeia do Imigrante, e públicos como o Labirinto Verde. Eventos também são fortes, como o Festival do Folclore, que ocorre de 17 de julho a 3 de agosto, a Páscoa e Natal. Uma das apostas do secretário é o desenvolvimento do turismo de negócios.

Rainha do Folclore Alemão, Francieli Tais Herrmann; 1ª princesa, Cristina Kuhn, e 2ª princesa, Eduarda Baumgarten. Evento é um dos grandes atrativos de Nova Petrópolis. 50 MM / Vini Martins / Marcelo farinha / Divulgação

Na visão de Sangali, com o congelamento dos empreendimentos em Gramado, eventuais investidores podem decidir por outras opções para implementar novos negócios, entre elas, Nova Petrópolis. No entanto, afirma que isso precisa ocorrer de uma maneira ordenada e evitando impactos. Já há novos empreendimentos chegando, como Model ‘A’ Village, um museu de carros antigos que deve ficar pronto até dezembro, e o Boulevard Varig Vive, complexo turístico.

— Nova Petrópolis está no momento certo, até porque estamos trabalhando na revisão do Plano Diretor, é uma situação externa que vai pedir que o processo seja agilizado, tem que ser bem pensado. O crescimento tem que ser com regras urbanísticas e ambientais claras, para não afetar regras do uso do solo. Tem que ter políticas de investimentos claras, para a cidade crescer de maneira ordenada, porque afeta moradias, saneamento básico, coleta de lixos — exemplifica Sangali.

Sem impactos em Cambará

Localizada a 112 quilômetros de Gramado, Cambará do Sul, nos Campos de Cima Serra, não deve ser impactada pelo decreto do município da Região das Hortênsias, avalia o prefeito Schamberlaen José Silvestre. Segundo ele, a cidade está em um processo de recuperação do turismo. A média anual está em 150 mil visitantes, mas o foco é voltar para a casa dos 250 mil. Hoje são 180 empreendimentos de hospedagem na cidade.

Cânions de Cambará mostram as belezas dos Campos de Cima da Serra. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Para além dos cânions, principais atrativos do município, Cambará tem focado cada vez mais no turismo de aventura e das belezas naturais, como circuito de águas, com cachoeiras, balonismo e trilhas, além de cicloturismo e os movimentos tradicionalistas gaúchos.

— Aqui costumamos dizer que o turista vive uma experiência realmente fantástica — orgulha-se o prefeito.

Os decretos de Gramado

Gramado deve fazer estudos nas áreas impactadas durante os próximos seis meses, como mobilidade urbana, necessidade de água potável, esgotamento sanitário, turismo e saúde pública. Depois, será avaliado se a medida pode ou não ser prorrogada. Os decretos são válidos para a emissão de novos alvarás para hotéis que possuem mais de 20 apartamentos e para restaurantes localizados na área central da cidade, que contam com mais de 20 cadeiras.

O município afirma que além dos 318 restaurantes e similares, pelo menos 22 solicitações de alvarás de funcionamento tramitam na Secretaria Municipal da Fazenda e outras 21 solicitações de alvarás sanitários tramitam na Vigilância Sanitária, que está dentro da Secretaria Municipal da Saúde.