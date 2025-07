Como a terapia com bonecas contribui para o bem-estar de pessoas com Alzheimer em Caxias

"Bebês reborn", que imitam recém-nascidos e viraram febre nas redes sociais recentemente, também podem funcionar para o tratamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Neurodegenerativo, progressivo e irreversível, o Alzheimer impõe desafios ao cotidiano tanto de quem é diagnosticado com a doença, quanto aos cuidadores e familiares que formam o círculo de relações da pessoa com demência. Nesse contexto, um brinquedo pode fazer a diferença, principalmente para atenuar momentos de agitação, mas também para proporcionar bem-estar como um todo.

A denominada terapia da boneca busca resgatar vivências positivas do paciente que envolveram crianças. Desde a maternidade e paternidade até aquela tia ou tio mais presentes, ou ainda uma pessoa que normalmente demonstrou carinho pelos pequenos podem aceitar o processo.

Não-farmacológica, a intervenção é diferente, por exemplo, do uso do medicamento Kisunla (donanemabe), aprovado em abril pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que tem o potencial de retardar a progressão do Alzheimer em estágio inicial. Apesar de não ter preço definido no Brasil ainda, o tratamento custa US$ 32 mil nos Estados Unidos — aproximadamente R$ 182 mil.

Por outro lado, a terapia da boneca — com custo baixo, que varia conforme o brinquedo utilizado — não surte efeito sobre o avanço da doença nas capacidades cognitivas do paciente.

De acordo com o doutor em Neuroquímica e professor do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Carlos Alberto Saraiva Gonçalves, o método, semelhante à estimulação sensorial com música ou animais domésticos, tem surgido com vigor e com benefícios constatados por estudos internacionais.

— Ao oferecer uma boneca para uma pessoa idosa, estamos buscando resgatar uma experiência prazerosa que ela teve no passado. O que estimula essas pessoas a buscar a boneca? Primeiro é o toque, a coisa mais realista, parecendo pele. O olhar é muito importante, ou simplesmente os traços faciais expressivos — exemplifica.

As "bebês reborn", bonecas hiper-realistas que imitam recém-nascidos e viraram febre nas redes sociais recentemente, podem funcionar devido ao realismo que carregam. Contudo, é necessária avaliação de cada caso.

Eficácia contra agitação

No residencial geriátrico Bela Vista, em Caxias do Sul, a diretora clínica, Silvana Lamers, tentou utilizar bebês reborn, mas não houve aceitação. Hoje, 19 mulheres com quadro de demência, a maioria com Alzheimer, são atendidas no local. Três delas recebem terapia com boneca — número que já chegou a 12 em outras ocasiões.

Segundo Silvana, que é psicanalista e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz-RS), as idosas possuem a doença entre os estágios intermediário e avançado, e interagem com brinquedos convencionais, feitos de pano ou plástico, que não emitem sons.

Rosalina Luciano, 76, cuida atenciosamente de uma boneca de pano. Ela está na casa desde 2021. Porthus Junior / Agencia RBS

— A boneca tem que ter movimento de olhos. Existem protocolos, sempre que percebemos agitação psicomotora, dificuldade de interação, introduzimos o processo da boneca. Fazemos uma introdução lenta: 'ah, cuida desse bebê para mim?', 'consegue cuidar do meu filho um pouquinho?'. A partir dali, acontece o vínculo — afirma.

Conforme Gonçalves, a eficácia do método é verificada por estudos, realizados na Inglaterra, que apontaram redução de 90% para 30% no uso de medicamentos contra a agitação em pacientes com Alzheimer de uma clínica. O cuidado diário com as bonecas, reforça o especialista, também pode resultar em melhoras frente à depressão e à ansiedade e estimular maior autocuidado ao idoso.

O professor da UFRGS indica ainda que muitos pacientes com Alzheimer não têm consciência de que se trata de uma boneca, portanto, entendem ser uma criança real, que estão ajudando a cuidar. As estimulações sensoriais, entretanto, precisam estar sob o controle do cuidador ou familiar responsável, que vai determinar os limites para uso da ferramenta.

Silvana Lamers é diretora clinica, psicanalista e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz-RS). Porthus Junior / Agencia RBS

— É importante frisar que a terapia da boneca não é a infantilização do idoso. Ela tem uma prática consolidada pela ciência, que nos mostra, inclusive, a diminuição do uso de fármacos de agitação psicomotora em pacientes de Alzheimer — confirma a psicanalista.

"Qualquer um corre risco"

— Aumentou a longevidade humana e a demência é uma possibilidade ao fim da vida. A mais prevalente é a doença de Alzheimer. Qualquer um corre risco, que é de menos de 1%, mas que passa a ser 5% com a idade de 65 anos e, 20% a 25%, com a idade de 80 anos — atesta Gonçalves.

A partir do diagnóstico, a sobrevida média das pessoas com Alzheimer varia entre oito e 10 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, que classifica o quadro clínico em quatro estágios: