Começam as obras para construção da nova ponte entre Santa Tereza e São Valentim do Sul

A primeira etapa do serviço consiste na demolição do que restou da antiga ponte.

Uma obra aguardada pela comunidade há quase dois anos começou a sair do papel nesta semana. O governo do Estado iniciou os trabalhos para a construção da nova ponte entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, na RS-431. A estrutura, que ficava na localidade de Santa Bárbara, sobre o Rio Taquari, foi levada pela enchente de setembro de 2023.