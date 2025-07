Com tarifa mais cara entre maiores cidades do RS e queda no número de passageiros, transporte coletivo de Caxias encara desafio de se tornar mais atrativo

Na comparação entre 2024 e 2014, a redução de usuários diários foi de 53,8%. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul lidera o ranking de passagem de ônibus mais cara entre as maiores cidades do Estado. Em dinheiro, a tarifa é de R$ 7,50 desde janeiro deste ano — custo que pode cair para R$ 5,45 em caso de pagamento com o cartão Caxias Urbano. O valor cheio, contudo, é mais alto do que em Santa Maria (R$ 6,50), Pelotas (R$ 6), Rio Grande (R$ 5,80), Porto Alegre (R$ 5) e Canoas (R$ 4,80).

O cálculo da passagem de Caxias é baseado em um modelo que considera todos os custos necessários para manter o sistema: operação, combustível, manutenção dos ônibus, pneus e peças, colaboradores, investimentos em tecnologia e infraestrutura, encargos trabalhistas e tributos, depreciação dos veículos e custos administrativos.

As despesas são divididas, de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), pelo número de passageiros equivalentes — aqueles que pagam o serviço —, descontando gratuidades e integrações. O resultado dessa conta é a tarifa técnica: o valor necessário para cobrir integralmente o sistema do transporte público.

Para que a passagem seja R$ 2,05 mais barata pelo cartão Caxias Urbano, o município aportou R$ 10,3 milhões à companhia prestadora do serviço, a Visate. A SMTTM afirma que mais de 94% dos usuários optam por esse modelo na hora de usar o coletivo.

Além disso, a gestão concedeu outro subsídio, de R$ 3,5 milhões, para garantir o transporte às pessoas em vulnerabilidade social e distritos do interior. A concessionária recebeu, ainda, abatimento de impostos de recolhimento municipal em cálculos tarifários de 2025 a 2028.

Diferentes métodos e preços

Dependendo o método de pagamento e o horário que o usuário utilizar o serviço, há oportunidades para pagar menos. A opção mais rentável, a Tarifa Verde, tem alcance limitado: funciona nos horários de entrepico, das 9h às 11h e das 14h às 16h, com o cartão Caxias Urbano. O transporte, nessas condições, sai por R$ 4,45.

Ainda que um pouco mais barata do que em dinheiro, a passagem via vale-transporte custa R$ 6,80 e também é mais alta em relação a outras cidades.

Os estudantes têm direito a 50% de desconto, pagam R$ 3,75.

Especialista sugere tornar o município uma espécie de laboratório para novas tecnologias de mobilidade pública. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Número de passageiros diários em queda

Em paralelo, o número de passageiros sofre retrações significativas nos últimos 10 anos. Na comparação entre 2024 e 2014, a redução de usuários diários foi de 53,8%: 148.677 passageiros tornaram-se 68.611 ao dia.

Mestra em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Ângela Candeia Todescatto Cattani aponta que esses dois sintomas estão vinculados: o valor do bilhete encarece na medida em que a adesão da população ao serviço encolhe:

— Quando analisamos por que a população não está usando o transporte coletivo, considerando que a estrutura de distribuição de linhas e de pontos de Caxias está bem atendida, vem a questão cultural, de percepção.

Para retomar a atratividade do serviço, a especialista argumenta que é fundamental entender o que afastou passageiros, com questões como:

Por que é mais fácil chamar um aplicativo, ir a pé ou ter o meu carro do que utilizar o transporte público?

Como está o trajeto da minha casa até a parada de ônibus?

Quanto tempo eu tenho que ficar esperando o ônibus?

O meu ônibus vai direto ao local onde eu preciso ir ou não?

Como oportunidade para dar novamente protagonismo ao transporte público, Ângela sugere uma parceria profunda entre Caxias e a Marcopolo — empresa líder na fabricação de carrocerias para ônibus, e que está sediada na cidade.

Ângela Cattani é especialista em análise de dados urbanos. Acervo pessoal / Divulgação

A ideia consiste em tornar o município uma espécie de laboratório para novas tecnologias de mobilidade pública desenvolvidas pela companhia. Neste ano, por exemplo, a Marcopolo exportou unidades do Prosper VLT — veículo leve sobre trilhos da Marcopolo Rail — para o Chile. As composições, que já operam em rota turística de Santana do Livramento, têm capacidade para transportar 223 passageiros.

— Utilizando uma empresa local para fomentar o uso do transporte público coletivo dentro do município, estamos fomentando a economia, abrindo uma janela de visibilidade, de recursos, de tecnologia que estamos desenvolvendo. Como benefício principal, seria a vitrine que Caxias se tornaria ao utilizar uma empresa local, com reconhecimento fora do país em relação às tecnologias que utiliza, para desenvolver soluções ao transporte — reflete.

Pontos de ônibus em que o passageiro possa carregar o celular, acessar um livro, visualizar propagandas e informativos do município é um aprimoramento que contribui para uma experiência mais agradável, explica Ângela.

Ela recomenda também um olhar atento para o que a nova geração deseja, como oportunidade de captar usuários: em 10 anos, o número de jovens que buscam a Carteira de Habilitação em Caxias caiu 15%.

— O transporte público coletivo é para qualquer pessoa. No momento que temos uma passagem de R$ 7,50 para ir do shopping, no extremo oeste, até a universidade, no extremo leste, tem que parar no meio do caminho, trocar de ônibus, ir mais um pouco... Eu vou demorar uns 40 minutos para chegar. Se eu for de outro jeito, vou levar menos tempo? R$ 7,50 é um valor alto para o tempo que estou desprendendo para essa locomoção — opina.

Recuperar usuários pré-pandemia daria "equilíbrio"

Prefeito Adiló avalia serviço de transporte público da cidade como razoável. Andreia Copini / Divulgação

O prefeito de Caxias, Adiló Didomenico, avalia o serviço de transporte público da cidade como razoável. Entre os desafios, destaca o declínio do número de passageiros após o surgimento da pandemia da covid-19. Conforme dados da Visate, em 2019 havia 121 mil usuários diários, índice que caiu para 60,6 mil em 2020 — o primeiro ano da crise global na saúde.

Adiló também considera o acirramento da concorrência dos ônibus com outros meios, como os aplicativos de transporte particular:

— Desde o período da pandemia, nós não conseguimos recuperar o volume de usuários por dia. Em que pese a ajuda subsidiária que se tem fornecido, ainda não conseguimos recuperar pelo menos os 120 mil passageiros ao dia, o que daria um equilíbrio e nos daria condições, inclusive, de exigir maiores horários, maior frequência de linhas.

Em outubro de 2020, enquanto candidato à prefeitura, Adiló afirmou que "se a passagem do transporte coletivo não baixar para no mínimo R$ 3,50, a gente está fadado ao fracasso". Revisitando essa manifestação hoje, o chefe do Executivo garante que, à época, o cálculo era viável na medida em que o preço do diesel estava em cerca de R$ 3,50. Contudo, explica ele, em 2022 o combustível atingiu os R$ 6.

— Assim mesmo, em março de 2022, implantamos a Tarifa Verde com R$ 3,50, no período de entrepico, e R$ 4,90 é o que estava a passagem normal na época. Então nós conseguimos, sim, cumprir o que prometemos durante a campanha, a duras penas, porque ninguém imaginava que o diesel de R$ 3,50 em 2020 fosse chegar a R$ 6 em 2022, além do dissídio da categoria dos funcionários e o aumento considerável do chassi dos ônibus — justifica.

O prefeito ainda cita os subsídios destinados para fixar a passagem para distritos do interior a R$ 10 com o Cartão Caxias Urbano. Em dinheiro, porém, o custo pode chegar a R$ 26,25 para São Jorge da Mulada.

De acordo com Adiló, a idade média da frota é de seis a sete anos de uso.

"A tarifa é bem salgada"

Odete precisa de dois ônibus para ir de casa, no São Caetano, até o trabalho, no Século XX. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A doméstica Odete Graci do Nascimento, 55 anos, esperava há cerca de 15 minutos, na Estação Ópera, a chegada do segundo ônibus do deslocamento diário, na manhã de quinta-feira (17). Ela precisa do transporte para ir de casa, no São Caetano, até o trabalho, no Século XX — bairros em regiões opostas.

— Se for ver, não vale a pena. Às vezes pegar um Uber sai mais barato do que o ônibus — opina.

O trajeto da Bruna Brito, outra usuária que estava no Ópera nesta manhã, é complementado com caminhada. A jovem pega a linha Século XX até o Centro e, na sequência, embarca no ônibus Salgado Filho e desce no shopping San Pellegrino. Para chegar ao trabalho, no Medianeira, se vão mais umas boas quadras a pé.

A preocupação da Bruna é, especialmente, para voltar do trabalho, quando já está noite e a frequência dos coletivos reduz:

— Eu caminho do meu trabalho até a (estação) da Rua Bento Gonçalves, porque se eu esperar o troncal para subir até a Praça Dante eu perco o horário do outro ônibus.

O microempreendedor Valdir Rodrigues Fragoso, 64, entende que o transporte público de Caxias é organizado. Mas faz ressalva quanto ao valor da passagem.

— A tarifa é bem salgada, é a mais cara do Brasil. E eu tenho andado por todo esse Brasil — afirma ele, que retornou de Cuiabá (MT) há oito meses.

O custo-benefício tímido do serviço reverbera entre outros usuários, como Jocinara Souza de Souza, 45, que mora no Desvio Rizzo e utiliza diariamente o ônibus para chegar ao trabalho.

— Poderia melhorar diminuindo o valor da passagem. É muito caro para a gente que utiliza, é desconfortável esse valor. Hoje vou até a rótula da Randon, tenho que pegar dois ônibus — disse a auxiliar de limpeza, enquanto aguardava na Estação da Catedral.

A doceira Vanessa de Carvalho de Lima, 29, deseja mais disponibilidade de linhas para a ligação do Serrano ao Centro, principalmente em horários de pico:

— Nas quartas eu levo meu filho mais velho para um curso. O ônibus está sempre lotado, as pessoas se encostando, apertadas, igual sardinha.

Terminal de teste para ônibus elétrico

"Colocamos como critério o aumento de 2 mil quilômetros de itinerários", diz secretário municipal de Trânsito. Luan Hagge/Câmara Caxias / Divulgação

O secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Elisandro Fiuza, conta que está em tratativas com a Marcopolo para a implantação de um terminal de embarque e desembarque, com novas tecnologias e conforto, em frente à sede da empresa, em Ana Rech.

O modelo irá comportar linhas que fazem aquela região. A companhia ainda irá apresentar o projeto à pasta, entretanto, a proposta, segundo Fiuza, é que a estrutura seja coberta, organizada com suporte para carregamento de celular, e que receba testes de dois ônibus elétricos.

— Ao mesmo tempo vai servir para que empresários estrangeiros possam visualizar o que é um carro elétrico e, numa oportunidade, conosco, fazer um teste com o ônibus operando na linha. É uma contrapartida que a Marcopolo tem de fazer como impacto de trânsito à secretaria — explica.

O titular da SMTTM garante que atrair passageiros e viabilizar uma perspectiva mais positiva sobre o transporte público são objetivos prioritários do governo municipal.

— Colocamos como critério o aumento de 2 mil quilômetros de itinerários. Em março, tivemos uma ampliação de 26 itinerários: tinham pessoas que aguardavam, principalmente no final do dia, 45 minutos, trouxemos essa espera para 30 minutos. De 30 minutos para 25, de 45 minutos para 30 em itinerários com maior fluxo de usuários do transporte coletivo.

*Procuradas pela reportagem via assessorias de imprensa, a Visate e a Marcopolo não quiseram se manifestar.

Passagem de ônibus no RS

Porto Alegre (1,3 milhão de habitantes)

Tarifa única: R$ 5

Caxias do Sul (463,5 mil habitantes)

Em dinheiro: R$ 7,50

Cartão Caxias Urbano (compra antecipada): R$ 4,45 nos horários de entrepico ou R$ 5,45

Vale-transporte: R$ 6,80

Canoas (347,6 mil habitantes)

Tarifa única: R$ 4,80

Pelotas (325,6 mil habitantes)

Tarifa única: R$ 6

Santa Maria (271,7 mil habitantes)

Em dinheiro: R$ 6,50

Cartão Vale-Transporte e Cartão Cidadão: R$ 5,90

Rio Grande (191,9 mil habitantes)