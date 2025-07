Com show nacional e mais de 70 expositores, Bom Jesus celebra as festas da gila e do queijo artesanal serrano

Desta quarta-feira (16) até o domingo (20), Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, celebra a 17ª Festa da Gila e a 10ª Festa do Queijo Artesanal Serrano. Os eventos pretendem reunir 20 mil visitantes , com mais de 70 expositores. A entrada é gratuita e a programação ocorre no ginásio poliesportivo do município.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, um prato especial feito com o fruto, estrela da celebração, será lançado na sexta-feira por um dos expositores. Trata-se de um risoto de gila , feito especialmente com pedaços da fruta cortada em cubos. No lançamento, a iguaria será servida na casca da fruta.

Simpósio reunirá agroindústrias familiares

— O evento vem com a intenção de trazer a informação com os profissionais que vão estar dando as palestras. Eles vão falar sobre as políticas públicas do Rio Grande do Sul, como o programa estadual da agroindústria formalizada, a certificação de produtos artesanais, a importância do marketing para essas famílias e as boas práticas de fabricação — explica a extensionista da Emater.