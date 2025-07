Com sessões todos os dias e mais de 20 atrações, Circo Fantasy estreia em Caxias do Sul

Com sessões todos os dias, o Circo Fantasy estreia no Shopping Villagio Caxias. O espetáculo conta com mais de 20 atrações, incluindo palhaços, mágicos, malabaristas, pêndulo espacial e o Globo da Morte , além de cinco motociclistas desafiando a gravidade em manobras. A classificação indicativa é livre.

A atração segue no estacionamento do Shopping Villagio até 10 de agosto e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, às 20h30min. Aos sábados, domingos e feriados, são três horários, às 16h, às 18h e às 20h30min. Os ingressos, a partir de R$15, podem ser adquiridos no site oficial do Circo Fantasy ou na bilheteria do local.