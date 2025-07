Com oferta de R$ 6,7 milhões mensais, grupo de Minas Gerais vence leilão da PPP da Educação Infantil de Caxias do Sul

Adiló Didomenico no leilão da B3, em São Paulo. Andreia Copini / Divulgação

O Consórcio Jope ISB, de Belo Horizonte (MG), foi o vencedor do leilão da Parceria Público-Privada (PPP) da Educação Infantil de Caxias do Sul. O resultado foi conhecido na tarde desta terça-feira (8) na sede da B3, em São Paulo (SP). O projeto prevê a construção de 31 novas escolas de Educação Infantil na rede municipal e a criação de 7 mil vagas.

No leilão, a proposta vencedora foi a que solicitou o menor valor a ser pago mensalmente pela prefeitura. O grupo mineiro ofereceu deságio de 19,13%. Ou seja, R$ 1,5 milhão a menos do que os R$ 8,2 milhões estipulados inicialmente pelo município. Assim, o investimento mensal ficará em quase R$ 6,7 milhões.

— É um dia para a gente comemorar e festejar, porque começa o prenúncio da gente zerar a histórica fila de falta de vagas em creches em Caxias do Sul. Com essa parceria, respaldada pelo BNDES, com esse grupo de Belo Horizonte, que já tem experiência na área, eu não tenho dúvida que vamos resolver o problema da fila histórica e, quem sabe, até ter alguma folga de vagas em Caxias — comemorou o prefeito Adiló Didomenico, após o anúncio da empresa vencedora.

O projeto foi estruturado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Outras três propostas foram apresentadas: Consórcio Crescer Caxias do Sul (proposta de R$ 6.750.654,78), Consórcio Gestores Associados da Educação de Caxias do Sul (proposta de R$ 7.252.749,15), e CS Infra S.A. (proposta de R$ 7.796.383,00).

A proposta da PPP

O projeto prevê a construção em três anos das 31 escolas em regiões que atualmente possuem falta de vagas e dificuldades de atendimento das crianças. O investimento estimado é de R$ 570 milhões.

O secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, explica que, com o anúncio do vencedor, seguem outras etapas burocráticas antes do início das obras. Assim, a construção das escolas deve iniciar apenas no primeiro semestre de 2026.

Primeiro, o consórcio, que será formado por três empresas, precisa ser formalizado e depois os contratos precisam ser assinados. A expectativa da primeira etapa, segundo Caberlon, é de que deve durar até 90 dias.

O consórcio será formado pelas empresas JOPE Infraestrutura Social Brasil SA, Infra Social Participações SA e 41 Infra Social Fundo de Investimentos em Participação e Infraestrutura de Responsabilidade Limitada.

Depois, como explica o secretário, os projetos que serão utilizados para as obras também devem ser confirmados:

— O consórcio vencedor pode usar os projetos que fizemos ou pode desenvolver seus próprios projetos respeitando a tipologia que nós definimos. Mas, por exemplo, pode adotar um processo construtivo diferente. Nós imaginamos que isso, a partir da estruturação do contrato, mais em torno de três meses. Então, estamos falando em seis meses para termos a condição de avaliar esse projeto, aprovar esse projeto.

A concessão não é apenas para a construção das escolas, mas também para manutenção, conservação, gestão e operação dos serviços não pedagógicos, como lembra o secretário. A gestão pedagógica segue com o município.

Comitiva visitou BH para conhecer modelo de PPP

Caberlon relembra também que o consórcio vencedor tem experiência nesse tipo de operação. É o mesmo grupo que opera sistema semelhante em Belo Horizonte.

— Esse grupo econômico, vamos dizer assim, é o que opera hoje o sistema de Educação Infantil de Belo Horizonte, que tem 15 ou 20 anos que foi iniciado. Hoje, ele é operador, então tem experiência na operação. Ou seja, o importante é que os quatro grupos que se habilitaram, que se apresentaram e foram habilitados, todos tinham capacidade estrutural, econômico, financeira para um contrato desse — destacou o secretário.

Em 2024, uma comitiva de Caxias chegou a visitar Belo Horizonte para conhecer o modelo na capital mineira. Na época, Adiló visitou as escolas acompanhado pela então presidente da Câmara de Vereadores, Marisol Santos (PSDB) e pelos então secretários da Educação, Edson da Rosa, e de Parcerias Estratégicas, Matheus Neres da Rocha.