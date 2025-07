Com objetivo de apresentar a formação étnica e cultural de Caxias, projeto propõe visitas aos distritos do município

Vila Oliva será um dos lugares visitados. Júlio Soares / Divulgação

Se inicia na próxima terça-feira (8) mais uma etapa do projeto do seminário Caxias do Sul: história e cultura nos distritos. A ação é organizada pelo Guia de Caxias do Sul, e inclui oito visitas técnicas a lugares das áreas urbana e rural do município. A ideia é passar por lugares que compõem a riqueza étnica e cultural da cidade.

O seminário, que aconteceu no mês passado na Câmara da Indústria Comércio e Serviços (CIC), e as visitas técnicas também são continuações do livro que leva o mesmo nome, lançado neste ano.

As visitas, que são gratuitas, estão abertas à comunidade e podem ser feitas por este link, sendo limitadas a 40 pessoas por visita. No entanto, de acordo com Marivania Sartoretto, idealizadora da ação, o público-alvo são aqueles que trabalham com informações de Caxias do Sul, para ampliar os conhecimentos, o que pode resultar, também, em um maior senso de pertencimento.

As visitas ocorrerão sempre na segunda terça-feira de cada mês, e vão seguir até maio de 2026. O 1º Distrito será dividido em duas idas, com a primeira na terça, passando pela área urbana, Forqueta, 3ª Légua e Galópolis (confira o cronograma abaixo). Em caso de chuva forte, serão transferidas para outra data. Haverá um intervalo durante as férias escolares.

O horário de saída será às 8h, e a previsão de retorno está estimada para às 18h. A ideia é seguir no modelo de caravana, e o transporte e alimentação é de responsabilidade dos participantes.

— Vamos tocar o que envolve o patrimônio, a história material e imaterial, e envolvendo a relação com essas comunidades. E o deslocamento também vai ser dessa forma. O nosso dedicar vai ser muito em relação ao conteúdo, e o deslocamento vamos usar o princípio de caravana, e é de responsabilidade de cada participante. Mas a ideia é envolver conceitos do turismo de base comunitária, mobilidade colaborativa, experiências de território.

Um material será disponibilizado a todos os inscritos antes das visitas, para que cheguem ao local com algumas informações do que vão ver. Sugestões de bibliografias complementares também serão repassadas, abrindo a possibilidade de aprofundamento. Em cada distrito, haverá um roteiro pré-definido que incluirá visitas a lugares importantes e conversas com moradores.

Calendário