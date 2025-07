Com mais de 21 mil refeições por mês, Cozinhas Solidárias levam alimentação de qualidade a famílias de Caxias do Sul

A Cozinha Cidadania e Fé é uma das iniciativas que alimentam mais de 30 famílias no bairro Charqueadas. Ulisses Castro / Agencia RBS

Acolhimento, temperos caseiros e o principal: a garantia de uma alimentação de verdade. Assim podem ser consideradas as Cozinhas Solidárias em Caxias do Sul, que distribuem mais de 21 mil refeições mensais para famílias de diversas regiões da cidade, de acordo com o Fórum das Cozinhas Solidárias Municipal.

Uma delas é a Cozinha Cidadania e Fé, no bairro Charqueadas, coordenada pela vice-presidente do fórum, Hellen Magalhães. A atividade começou na pandemia e hoje atende mais de 30 famílias, de segunda a sexta-feira. No sábado é oferecido lanche para as crianças que fazem as atividades na associação, que leva o mesmo nome da Cozinha.

O intuito da iniciativa, independentemente da renda mensal da pessoa beneficiada, é oferecer refeições que supram almoço e janta.

— Hoje, por exemplo, atendemos trabalhadores, porque entendemos que as famílias ganham, às vezes, dois, três, quatro salários mínimos e precisam pagar aluguel, que aqui não é barato, mais água, luz, remédios, roupas. Então acaba que esse alimento que chega contribui para que outros direitos, como moradia e saúde, possam ser assegurados, já que a gente está conseguindo assegurar o direito básico, que é a alimentação — explica Hellen.

Hellen é a vice-presidente do fórum e coordena o projeto da Cozinha Solidária Cidadania e Fé desde 2020. Ulisses Castro / Agencia RBS

O cardápio varia de acordo com o que a Cozinha recebe de doações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), do Banco de Alimentos de Caxias do Sul, além da iniciativa "Banco de Refeições Coletivas", organizada pelo órgão municipal, com 11 empresas da cidade que trabalham com refeitório próprio. Dessa forma, eles produzem a mais (os alimentos não são colocados no bufê), depois uma equipe recolhe e faz a distribuição nas 11 entidades beneficiadas, que incrementam a marmita diária produzida na cozinha. Ainda, para não terem gastos extras com recipientes, Hellen pede para as famílias levarem os próprios potes.

Trabalho voluntário é um dos pilares de sustentação das cozinhas

Segundo a diretora de Segurança Alimentar de Caxias do Sul, Kalizia Dalla Zen, existem 37 Cozinhas Solidárias no município, mas apenas 14 se enquadram nos requisitos do programa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com isso, recebem um auxílio de R$ 2,40 por refeição produzida. Conforme Hellen, o valor ajuda, pois é a única fonte de renda das entidades, mas ainda é muito pouco.

— A gente tem várias realidades. As cozinhas que são cadastradas no MDS, têm esse auxílio. O que para nós é muito pouco, mas a gente conseguiu se organizar em algumas coisas como comprar gás, um freezer, mas ainda é um processo. Além disso, o Banco de Alimentos é sempre parceiro. Todo mês a gente manda uma listinha, então o que é possível eles passam para nós, como arroz, feijão, massa. O que faz a gente conseguir sobreviver melhor do que nós sobrevivíamos até um tempo atrás — destaca Hellen.

Com isso, a organização e a preparação das refeições ficam a cargo do trabalho voluntário. Hellen conta que são mais de 15 mulheres que ajudam, se revezando durante os dias. Uma delas é a aposentada Maria De Fátima Dias Borges, 69 anos, que já faz parte da equipe há três anos.

Dona Fátima é voluntária do projeto há três anos. Ulisses Castro / Agencia RBS

— Gosto muito de cozinhar e gosto de vir aqui para me divertir com o pessoal e passar o tempo — relata Fátima.

Alimento que conforta

O aposentado Sebastião Borges de Oliveira vai todos os dias buscar almoço e janta na cozinha. Ulisses Castro / Agencia RBS

A coordenadora Hellen também comenta como, além das famílias, muitos idosos têm buscado o auxílio da cozinha. Um exemplo é o aposentado Sebastião Borges de Oliveira, 75 anos, que marca presença todos os dias para garantir almoço e janta.

— Como sou sozinho, aproveito e venho aqui. Gosto muito da comida, é bem boa mesmo — diz.

Elói vai na cozinha duas vezes por semana. Ulisses Castro / Agencia RBS

Outro morador do bairro que também aproveita a estrutura é Elói Cecilio Kuhnel, 57. Ele mora sozinho, trabalha como autônomo e busca as refeições duas vezes na semana.

— Busco aqui porque a comida é boa e não preciso fazer em casa — comenta Kuhnel.

Terezinha é dona de casa e busca as refeições para facilitar a rotina dela e dos seus filhos e netos. Ulisses Castro / Agencia RBS

Já Terezinha Monteiro, 62, é dona de casa e cuida dos filhos e netos. Como a rotina é agitada e a renda mensal também não é alta, recorre ao serviço.

— Até as 12h é um sufoco, depois eles vão para escola, mas aí venho aqui, pego a comida e, quando eles chegam, já deixo tudo preparado para. Eles adoram.

Projeto trabalha com refeições congeladas

Outra cozinha de Caxias do Sul, também cadastrada no MDS, é a Peleia do Bem, que surgiu durante as enchentes de maio de 2024. O espaço faz parte da entidade Família Orun - Pai Nado de Oxalá, que estava instalada em Vila Cristina, interior do município, e foi destruída pelas chuvas. Então, vieram para a cidade e iniciaram o projeto em parceria com as turmas de gastronomia do Senac, distribuindo refeições congeladas para diversas cidades afetadas.

Passado esse período, a sede da Família Orun se mudou para o bairro Vila Verde e, de acordo com o coordenador da cozinha e presidente do Fórum das Cozinhas Solidárias, Ronaldo Carvalho, o Nado, a ideia de seguir com o sistema de comidas congeladas é para oferecer uma alimentação que se conserva por mais tempo, já que, depois de prontas, são embaladas a vácuo e etiquetadas.

O presidente do Fórum das Cozinhas Solidárias, Ronaldo Carvalho, é um dos coordenadores do projeto que trabalha com produção de refeições congeladas. Porthus Junior / Agencia RBS

— Nós não trabalhamos de forma diária, mas atendemos, semanalmente, em torno de 30 famílias. E a gente entrega alimentação que dura, no mínimo, 15 dias. Mas, dependendo da forma em que a família consegue armazenar os alimentos, pode durar até dois meses — destaca Nado.

Além disso, para que as famílias beneficiadas consigam utilizar os alimentos, a entidade busca doações de geladeiras ou freezer.

— Muitas vezes a família não tem uma geladeira adequada e a gente consegue arrecadar um valor ou uma doação e levamos para a família, assim conseguimos entregar o alimento para quem precisa — salienta Nado.

Fernando Sartori é um dos cozinheiros e coordenador do projeto. Porthus Junior / Agencia RBS

O chefe de cozinha Fernando Sartori é um dos responsáveis pela preparação dos alimentos e explicou que o cardápio também é construído de acordo com as doações recebidas, mas com o suporte da nutricionista Grasiela Rech.

— Normalmente, como a gente recebe muito da doação que vem do Banco de Alimentos, proteínas, a parte de hortifrutis, a gente vai desenvolvendo de acordo com a disponibilidade. Mas normalmente a gente sempre leva um arroz, um feijão ou uma massa, uma guarnição junto e legumes. A gente busca preparar e separar uma alimentação em média de 500 gramas por pessoa — esclarece Fernando.

Atualmente, a entidade trabalha com 18 a 20 voluntários e uma das que não deixa de comparecer e ajudar na preparação das refeições é a autônoma Luci Maria Esperoto, de 59 anos. Ela era uma das moradoras de Vila Cristina e foi afetada pelas chuvas.

— Acho que é sobre vivenciar a situação. Ver na televisão é uma situação, agora quando passa por aquilo, tu passa a ver de outra maneira. Então é uma necessidade. Hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda não retornaram para as casas. Tem muita gente que fica esperando essa comida e eu acredito que essa cozinha solidária, e as várias outras que existem, vieram para acrescentar esse serviço — reforça Luci.

A cozinha também entrega pães assados e chimias às famílias. Luci é uma das voluntárias que auxilia na produção Porthus Junior / Agencia RBS

Diferenças entre Cozinha Comunitária e Cozinha Solidária

A principal diferença entre as duas está na origem e no modelo de gestão. A Cozinha Solidária é uma iniciativa da sociedade civil, estruturada pela comunidade local e sustentada principalmente por doações de alimentos feitas por parceiros e individuais. Além disso, são apoiadas por ações do governo federal.