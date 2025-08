Com investimento de R$ 4 milhões, Gramado inicia construção do Centro de Bem-Estar Animal na próxima semana

O termo de início das obras do Centro de Bem-Estar Animal de Gramado foi assinado pelo prefeito Nestor Tissot nesta terça-feira (29). O complexo terá um investimento total de R$ 4,1 milhões. Desse valor, R$ 1 milhão são provenientes do Ministério Público (MP) de Gramado e o restante será custeado com recursos da Secretaria Municipal da Saúde. As obras estão programadas para iniciar na próxima semana e serão realizadas pela empresa LS Empreendimentos, vencedora da licitação.