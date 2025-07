Com atuação em Veranópolis, Caxias do Sul e Vacaria, frei Edílio Soliman morre aos 77 anos

Ele nasceu em 13 de agosto de 1947, em São Domingos do Sul.

Morreu nesta segunda-feira (21), no Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, o frei Edílio José Soliman, aos 77 anos. Ele estava internado desde janeiro, quando passou por uma cirurgia de implante de prótese no quadril. Após o procedimento, desenvolveu um quadro de pneumonia agravado por uma infecção bacteriana, que o levou à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).