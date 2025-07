Com a presença de mais de 40 agroindústrias familiares, AgroPop 2025 ocorrerá em agosto, em Caxias do Sul

Praça das Feiras e o Pátio da Estação serão palcos do AgroPop 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Praça das Feiras e o Pátio da Estação serão palcos do AgroPop 2025, de 15 a 17 de agosto, em Caxias do Sul. Com entrada gratuita, a feira reunirá mais de 40 agroindústrias familiares em uma celebração da produção rural, da cultura regional e da inovação no campo.

O evento promove o consumo consciente de produtos naturais e manufaturados, diretamente do produtor para o consumidor. Com foco na valorização da juventude rural e na profissionalização das pequenas agroindústrias, o AgroPop também oferece espaços de formação, experiências interativas e um programa de visitações focada no trade turístico da Serra para negócios b2b.

Entre os destaque da programação estão a feira agroindustrial com exposição e venda direta de produtos; praças gastronômicas com pratos típicos preparados com ingredientes das agroindústrias participantes; workshops e oficinas sobre cultivo sustentável, marketing digital, rotulagem criativa e inovação no campo; espaço Agrotech, com cursos, palestras e capacitação para produtores rurais; e experiências interativas, como circuitos fotográficos e o espaço “Memórias do Campo”.

O evento projeta receber mais de 30 mil visitantes. A expectativa é gerar um aumento de até 20% nas vendas das agroindústrias participantes, além de ampliar o reconhecimento da produção rural como fonte de identidade, economia e inovação.

