Com -5,3°C, São José dos Ausentes registra a menor temperatura do RS no amanhecer desta terça

Cão Joaquim, da raça Kuvasz, se divertiu em meio aos campos cobertos pelo gelo na localidade de Butiá, em São José dos Ausentes. Milena Santos Velho do Amaral / Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São José dos Ausentes / Divulgação

A terça-feira (1º) amanheceu, como já era esperado, gelada no Rio Grande do Sul e com temperaturas negativas na Serra. Com -5,2ºC, São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, registrou a menor temperatura do Estado. A sensação térmica, porém, não foi registrada na cidade, segundo a Climatempo.

Vacaria ocupou a segunda posição do ranking, com -4ºC (e sensação de -5,7°C), seguida por Cambará do Sul, com -3,7ºC (sensação de -18,1°C), Tupanciretã, com -2,3ºC (sensação de -2,3°C), e Bento Gonçalves, com -2,2ºC (sensação de -5,9°C).

Em Caxias do Sul, a temperatura mínima registrada foi de -1,4°C, de acordo com a estação convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Polícia Rodoviária Federal alertou para a possibilidade de formação de gelo em trechos da BR-116. Para tentar diminuir esse risco, os policiais aplicaram camadas de sal em pontos da rodovia.

Segundo a Climatempo, nesta terça, a atuação de uma forte massa de ar polar associada à uma área de alta pressão mantém o tempo firme e as temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul. Na Serra, o dia terá a presença do sol entre algumas nuvens. A circulação de ar frio associado à massa de ar polar impede o aumento das temperaturas ao longo do dia. Em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e São José dos Ausentes, os termômetros não passam dos 6ºC; em Gramado, chega aos 7ºC.

Para quarta-feira (2), a massa de ar polar deve seguir mantendo as temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul. No início da manhã, haverá condições para geada generalizada em praticamente todo o território gaúcho, principalmente na Serra. Durtante o dia, o tempo permanece firme, com a presença do sol entre nuvens. A mínima em Caxias será de 0ºC e a máxima de 10ºC.