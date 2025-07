Com 20 cozinhas participantes, jantar beneficente Mestres de Banquete ocorre neste sábado em Caxias do Sul

A 19ª edição do Mestres de Banquete ocorre neste sábado (12), às 19h30min, no Centro de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Realizado pela Associação Maçônica da Região Nordeste do Rio Grande do Sul (AMANOR) e pelo Colegiado de Veneráveis Mestres da Serra Gaúcha, o evento contará com 20 cozinhas, com cardápios preparados por membros das Lojas Maçônicas da Serra Gaúcha. Os ingressos custam R$ 200.