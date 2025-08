Com 0,1ºC, São José dos Ausentes registra a menor temperatura da Serra nesta terça

Após a chuva dos últimos dias, a terça-feira (29) amanheceu, como já era esperado, gelada no Rio Grande do Sul e com temperaturas abaixo dos 10ºC em muitas cidades do Estado. Com 0,1ºC, São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, registrou a menor temperatura da região serrana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme a Climatempo, Bagé, na Campanha, ocupou a segunda posição do ranking, com 3,1ºC, seguida por Quaraí, na Fronteira Oeste, com 3,2ºC, e Vacaria, com 3,4ºC (sensação de –1,4ºC).

Nesta terça, o avanço do sistema de alta pressão associado à massa de ar polar mantém o tempo estável em grande parte do Rio Grande do Sul. Na Serra, há a possibilidade de chuviscos ao longo do dia e os termômetros não sobem muito. Durante a tarde, deve chegar aos 10ºC em Caxias do Sul e Gramado, e 11ºC em Bento Gonçalves.

Para quarta-feira (30), segundo a Climatempo, a atuação do sistema de alta pressão deve manter as temperaturas mais baixas e o tempo estável no Estado. Na Serra, haverá chances de geada no amanhecer. Ao longo do dia, o tempo segue firme e não chove. A temperatura mínima em Caxias do Sul será de 4ºC e a máxima deve chegar aos 14ºC. Em São José dos Ausentes, a mínima será de 1ºC.