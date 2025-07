Colisão seguida de capotamento deixa trânsito lento na Zona Sul de Caxias

Uma colisão entre um Renault Clio e um caminhão de gás deixou o trânsito lento no início da manhã desta sexta-feira (25) em Caxias do Sul. O acidente foi registrado na Avenida Perimetral Bruno Segalla, a Perimetral Sul, pouco antes das 7h, próximo ao 12º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Kayser.

Conforme informações do motorista do Clio, ambos os condutores seguiam no sentido em direção ao bairro Floresta, quando houve o acidente. Ele não teve ferimentos. O motorista do caminhão também não se machucou.