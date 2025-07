Codeca assume obra de acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul

A obra foi reiniciada oficialmente em maio deste ano e a empresa foi notificada várias vezes até a rescisão do contrato

Após a prefeitura de Caxias do Sul rescindir o contrato nesta sexta-feira (18), com a AF Construtora, de Manaus, responsável pela obra do acesso ao bairro Planalto, a Codeca vai assumir o serviço a partir de agosto. Os trabalhos na região iniciaram ainda em 2023 e essa já é a terceira empresa que desiste da obra.