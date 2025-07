Cirurgias eletivas seguem suspensas no Hospital da Unimed, em Caxias, após incêndio

O Complexo Hospitalar Unimed, em Caxias do Sul, atende com capacidade reduzida nesta sexta-feira (4) ainda em razão de um incêndio que atingiu a estrutura, no bairro Marechal Floriano, na noite de quarta (2).

De acordo com nota da instituição, seguem suspensos os procedimentos eletivos como cirurgias nos blocos A e B, cesáreas agendadas, endoscopias, colonoscopias e exames no Centro de Diagnósticos por Imagem (CDI). A recomendação é que apenas casos de urgência e emergência sejam direcionados ao local.

Pacientes que realizaram exames no laboratório do hospital precisam buscar outras unidades da Unimed na cidade: São Pelegrino (Rua Coronel Flores, 500), Centro (Rua Pinheiro Machado, 2347) e Lourdes (Rua Os Dezoito do Forte, 639).

A Unimed Serra Gaúcha não informou quando a situação deve ser normalizada.

Relembre

O incêndio atingiu o setor de energias, no Bloco A do prédio, na noite de quarta. Não houve feridos.

O fogo começou por volta das 22h30min na rede de nobreaks, que fornece energia elétrica para a instituição. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e não se alastraram para as dependências do hospital.

A fumaça, contudo, se espalhou por outros setores, principalmente a unidade de terapia intensiva (UTI), que dispõe de 40 leitos. De acordo com o vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha, Lisandro Pavan, 32 pacientes foram realocados para outras alas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o atendimento foi encerrado às 2h, e as causas do incêndio serão investigadas.