Cidades da Serra se adaptam a alteração no calendário vacinal da meningite, que busca ampliar prevenção até 2030

Mudança estipulada pelo Ministério da Saúde entrou em vigor no dia 1° de julho. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Sistema Único de Saúde (SUS) fez uma alteração no calendário de vacinação com o objetivo de ampliar a proteção contra os principais sorogrupos da bactéria causadora da meningite. A mudança (Nota Técnica nº 77/2025) entrou em vigor no dia 1° de julho.

De acordo com o Ministério da Saúde, o esquema vacinal anterior da infecção era composto por três doses da vacina meningocócica C entre zero e um ano de idade. Na adolescência, entre os 11 e os 14 anos, uma nova dose, mas da vacina ACWY, era aplicada.

Agora, além dos jovens, os bebês passam a receber a ACWY aos 12 meses. A medida integra um movimento de enfrentamento das meningites no país até 2030, previsto em diretrizes lançadas no ano passado e alinhadas com o que propõe a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A diferença é que a ACWY protege contra os tipos de meningite A, C, W e Y, enquanto a outra combate o sorogrupo C — responsável pela maioria dos casos, explica Magda Beatris Teles, diretora-técnica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul:

— Não vai render um grande impacto no processo de trabalho, mas a longo prazo tem um impacto no enfrentamento das meningites e na qualificação do controle.

Crianças que já tomaram as três doses da vacina meningocócica C não precisam receber a ACWY neste momento. O SUS também oferta os imunizantes BCG, Penta e Pneumocócicas (10, 13 e 23-valente) para prevenção de outras formas de meningite.

Como fica na Serra

Por não se tratar de um novo tipo de vacina ou de mudanças vultuosas, os principais municípios da Serra já adotaram as novas regras. Na próxima semana, novas doses, referentes ao reabastecimento mensal, devem chegar a Caxias do Sul.

— Sempre tem casos de meningite ao longo do ano, casos de meningites virais, bacterianas, mas o que nos atentamos são os surtos da doença. Não tem nenhum registro de surto de meningite em Caxias neste ano, isso mostra que todos os controles realizados para enfrentamento da doença estão tendo sucesso — diz Magda Teles.

Confira, abaixo, o que informam as secretarias da saúde de outros municípios:

Bento Gonçalves : vacina ACWY é oferecida para bebês de 12 meses na cidade, com exceção das UBSs Cohab, Aparecida, Barracão, Progresso e unidades do interior.

: vacina ACWY é oferecida para bebês de 12 meses na cidade, com exceção das UBSs Cohab, Aparecida, Barracão, Progresso e unidades do interior. Farroupilha : vacina ACWY para bebês de 12 meses está disponível em todas as unidades do município.

: vacina ACWY para bebês de 12 meses está disponível em todas as unidades do município. Vacaria : vacina ACWY para bebês de 12 meses está disponível em todas as unidades do município.

: vacina ACWY para bebês de 12 meses está disponível em todas as unidades do município. Gramado: vacina ACWY para bebês de 12 meses está disponível em todas as unidades do município.

A infecção

A meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Conforme o Ministério da Saúde, pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas, mas também pode ter origem não infecciosa, como em casos de câncer (com metástase nas meninges), lúpus, reações a medicamentos, traumatismos cranianos ou cirurgias cerebrais. Como consequência, pode resultar em sequelas neurológicas e até a morte.