Cidade de colonização alemã, Nova Petrópolis recebe reconhecimento por educação antirracista

As atividades são desenvolvidas com os estudantes por meio de música, literatura, pesquisa histórica, jogos e dança. Ulisses Castro / Agencia RBS

Em uma cidade marcada pela colonização alemã e onde quase 90% da população se autodeclara branca, a educação antirracista ganhou espaço nas salas de aula de forma estruturada e permanente. Nova Petrópolis desenvolve um projeto que integra atividades sobre as culturas negra e indígena à rotina de todas as escolas da rede municipal. O trabalho, que vai além das datas comemorativas e inclui formações de professores, adaptação de material didático e vivências com os alunos, foi reconhecido pelo Ministério da Educação com um selo e um prêmio de R$ 200 mil.

Dos 23,3 mil moradores de Nova Petrópolis, apenas 325 se autodeclararam pretos, 2.203 pardos e 16 indígenas no último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na cidade de origem germânica, que registra 89% da população autodeclarada branca, a educação antirracista é pauta no Ensino Básico desde 2017, o que culminou na premiação pelo Ministério da Educação.

O projeto intitulado “Identidade e Relações Étnico-Raciais: traçando caminhos para integrar culturas na educação de Nova Petrópolis” desenvolve atividades educacionais e lúdicas com os estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental nas escolas municipais. O reconhecimento nacional foi por meio do Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva de Educação para as Relações Étnico-Raciais, que também garantiu ao município o repasse de R$ 200 mil.

Apesar do conteúdo compor a Base Nacional Comum Curricular, que destaca a necessidade de exercitar empatia, diálogo e respeito às diferenças, as atividades em Nova Petrópolis foram pensadas e executadas por meio de pesquisas sobre a história do município e sobre as vivências e influências negras e indígenas.

— As pessoas começam a perceber que isto faz parte da diversidade de Nova Petrópolis. E que o nosso município, por ser tão acolhedor, tem que realmente agregar as pessoas. É um trabalho que acontece em todas as escolas de forma muito natural e faz parte do currículo do início ao final do ano letivo. Não se trabalha só em novembro, ou só em abril, pelas datas comemorativas — explica a secretária municipal de Educação, Caroline Matter.

Secretária municipal de Educação, Caroline Matter. Ulisses Castro / Agencia RBS

Por ser uma lei, os conteúdos precisam ser, obrigatoriamente, desenvolvidos em sala de aula. Para isso, a administração pública promoveu formações específicas sobre a temática antirracista com os professores da rede municipal e os capacitou para que pudessem criar, cada um em sua disciplina, atividades que façam sentido com o que a lei propõe.

— Nós olhamos como sendo parte da vida e do nosso dia a dia. Então, quando a gente vê as escolas trabalhando o assunto, a gente percebe que elas estão fazendo algo que faz parte dos aprendizados desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental. Os pais também estão participando e a gente percebe que isso que está acontecendo nas escolas vai dando reflexo na comunidade — observa Caroline.

No dia a dia, as atividades são desenvolvidas com os estudantes por meio de música, literatura, pesquisa histórica, jogos e dança. Já na Educação Infantil, as escolas contam com salas temáticas, chamadas de vivências, onde os alunos têm contato com a cultura afro e indígena.

Na Escola Lydia Braun, por exemplo, há uma sala repleta de folhas secas, galhos de árvores e plantas secas para que os bebês de um a três anos interajam livremente. Na mesma escola, as professoras do maternal cantam músicas de ninar com a temática afro indígena aos pequenos alunos. Em outra sala, os alunos a partir dos três anos trabalhavam com pintura e escultura de mulheres negras segurando um cesto.

Sala de vivência indígena na escola de Ensino Infantil Lydia Braun. Ulisses Castro / Agencia RBS

— Eu acho que o mais bonito que eu vi nos últimos dias é que as mãos brancas estão abrindo as portas para os negros. Não tem que ter, dentro de uma escola, uma diferença em função da cor. A educação étnica-racial está aqui para mostrar que podemos conviver tranquilamente todo mundo junto, respeitando as diferenças, aprendendo um com o outro — avalia a secretária.

Resgate da história

Além de perceber os efeitos práticos da educação antirracista na comunidade nova-petropolitana, o projeto também foi responsável por resgatar uma lacuna nos livros didáticos da disciplina de História. A trajetória do primeiro habitante negro de Nova Petrópolis foi inserida no material que acompanha e guia as aulas no 3º ano do Ensino Fundamental.

— Se inseriu a história do negro Firmino, porque houve, sim, presença negra e indígena (na cidade). Não digo na formação do município, mas em força de trabalho. Então, isso tinha que estar no livro. Em 2020 é acrescentada, então, a história do Firmino, de como ele veio de São Leopoldo, a pé, chegando pela Vila Olinda e acolhido pelas famílias. Muito embora essa pessoa não tenha tido filhos, ele esteve aqui. Então, nós não podemos dizer que Nova Petrópolis não tem presença negra. Teve lá no passado, tem hoje. Faz parte da história da cidade — destaca Maria Cristina Xavier, coordenadora da comissão étnico-racial da Secretaria Municipal de Educação.

Maria Cristina Xavier com o livro atualizado sobre a história de Nova Petrópolis. Ulisses Castro / Agencia RBS

Apesar do número baixo de alunos autodeclarados negros em Nova Petrópolis (17 pretos, 186 pardos e dois indígenas de um total de 2.429), Maria Cristina avalia que a inserção da história negra nos livros didáticos trouxe aos estudantes a percepção de pertencimento.

— A gente tem crianças na escola que, muitas vezes, nunca viram uma pessoa negra de perto. Isso aconteceu comigo quando eu vim morar aqui em Nova Petrópolis. Muitas vezes, a gente percebe que essa criança negra que chegou na escola, num lugar onde ela não tem pares, tem dificuldade de se integrar. É o nosso papel, enquanto gestores e professores ajudar nessa inserção — observa a coordenadora, que é de Porto Alegre e mora há 11 anos em Nova Petrópolis.

Na prática

Pião gatilho e a peteca fazem parte do kit que todas as escolas da rede municipal receberam. Ulisses Castro / Agencia RBS

Com a implementação do projeto, todas as escolas da rede municipal receberam kits com brinquedos e materiais para o estudo das relações étnico-raciais.

São jogos, como o pião gatilho e a peteca, de origem indígena, fantoches com personagens negros para encenações e contação de histórias e livros com a temática afro indígena. Na Escola Luiz Loeser, no bairro Vila Olinda, os alunos trabalharam nas disciplinas de arte, história, português e música trabalhos que estão expostos nas paredes.

São pinturas, pesquisas sobre personalidades históricas negras e apresentações de Maracatu, Capoeira e dança indígena. Os estudantes do 9º ano do ensino fundamental Felipe Neuman, Leonardo Seefeld e Ismael Kuhn, todos de 14 anos, contam que tiveram o primeiro contato com a Capoeira através das atividades na escola.

— A gente começou a ver mais esse conteúdo quando a professora nos passou em aula, durante as manhãs. E daí a gente monta apresentações para a turma. No ano passado, a gente fez sobre a questão racial e escolhemos a Capoeira. No grupo tinham mais duas colegas que fizeram um trabalho escrito e explicaram para o público — relembra Ismael.

— É bem legal essa questão de conhecer novas culturas mais a fundo. Acho que é bem interessante trabalhar isso com os alunos. Trazer coisas diferentes é legal — complementa o colega Leonardo.

"É um exercício de cidadania"

Para além das atividades na escola, o comportamento em casa também é influenciado pelas vivências educativas. Para Alanna Nunes, mãe de três filhos que estudam na rede municipal de Nova Petrópolis, as atividades também ajudam a se sentir parte da comunidade.

— Trabalhar com essa temática é um exercício de cidadania. A gente precisa incutir nos filhos e na sociedade essa questão da liberdade de expressão e de ser. Pertencer a uma sociedade que é multicultural. Numa cidade que é dita como território germânico, trabalhar todas as potências que a cultura indígena e a cultura afro têm é bem importante. E esse diálogo, em casa, acaba se transformando em algo natural — observa.

Para ela, que também trabalha com educação, o trabalho desenvolvido na escola é um complemento do que também deve ser pauta em casa: