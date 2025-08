Ciclone extratropical danifica 57 postes e deixa cerca de mil famílias sem energia elétrica em Arroio do Sal

Cerca de mil famílias estão sem luz, em Arroio do Sal, no Litoral Norte. De acordo com a Defesa Civil que trabalha no levantamento dos prejuízos, 57 postes de energia elétrica foram danificados com a força do vento durante a noite de segunda-feira(28) e madrugada desta terça-feira (29).

Arroio do Sal é o maior município em extensão do litoral norte e foi atingido pelo ciclone extratropical que causou ventos de até 102 quilômetros por hora no RS.

Os balneários Atlântico, Arroio Seco, Praia Azul, Torres Sul, Areias Brancas, Camboím, São Jorge e São Pedro ainda estão sem luz. Quatro pontes de acesso à beira mar foram interditadas e água do mar invadiu ruas do Centro e de Figueirinha.

Os maiores estragos, segundo a prefeito Luciano Pinto, se concentraram no Parque Municipal, ao lado do CTG Rincão de Estância, onde a estrutura da 23ª Festa do Pescador, que ocorre de quarta a domingo estava pronta.

Uma força-tarefa organizada pela prefeitura reconstrói os estandes e espaços cobertos danificados pela ventania.

— Grande parte dos estandes caíram, as lonas rasgaram e as estruturas metálicas se dobraram. Estamos com todas as secretarias mobilizadas para a reestruturação e a festa está mantida, só vamos atrasar a abertura oficial que seria às 14h e agora será às 19h.

A Festa do Pescador ocorre até domingo com entrada gratuita. Na programação destaque para o Fórum sobre o Porto Meridional - Impactos no Município e Estado - com mediação da jornalista Giane Guerra, às 17h do sábado (2).