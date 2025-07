Obra está na fase de concretagem, que deve ser concluída no final do ano. Frederico Streit / Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul anunciou que a Central de Polícia de Bento Gonçalves deve ser entregue no segundo semestre de 2026. As obras iniciaram ainda em novembro de 2024 e estão na fase de concretagem, que deve ser encerrada no final deste ano. O investimento é de R$ 10,9 milhões. O prazo foi divulgado nesta quinta-feira (10).

O prédio terá seis pavimentos, com previsão de 3 mil metros de área construída em um terreno doado pela prefeitura na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro Planalto. O endereço fica próximo às sedes do Fórum e do Ministério Público (MP) de Bento, o que pode facilitar o atendimento da população, já que os serviços são relacionados.

O espaço abrigará as delegacias localizadas do município. Atualmente, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), a 1ª Delegacia de Polícia (DP) e a 2ª DP funcionam em um prédio na Rua 13 de Maio, ao lado do antigo presídio, no centro da cidade. A sede, no entanto, tem problemas de conservação que prejudicam o trabalho dos servidores e o atendimento. Já a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) atende em um prédio na Rua Marechal Floriano, onde também ficam as sedes do FGTAS/Sine e a superintendência regional do Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem (Daer).

A estrutura também terá espaço para receber outras delegacias futuramente, um auditório para 50 pessoas, além de elevadores e rampas para garantir acessibilidade.

