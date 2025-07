Caxiense com AME tipo 3 luta para ter acesso a remédio de R$ 400 mil garantido apenas para tipos mais comuns da doença

Vanessa Nicolao é presidente do Instituto Proclame, e luta para que medicação seja alcançada a pacientes com outros tipos de AME. Ulisses Castro / Agencia RBS

Moradora do bairro Esplanada, em Caxias do Sul, a advogada Vanessa Nicolao, 44 anos, tocou piano até que a Atrofia Muscular Espinhal (AME), diagnosticada ainda quando criança, começou a reduzir seus movimentos, aos 18 anos.

Foi partir dos 30 que atividades rotineiras, como se vestir sem ajuda, escovar os dentes e os cabelos passaram a ficar cada vez mais difíceis. Vanessa é portadora do tipo 3 da doença degenerativa que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores.

As limitações, no entanto, não a impediram de completar o Ensino Superior, ser aprovada em concurso público e agora utilizar seus conhecimentos em Direito para lutar por uma causa que corre contra o tempo.

— Não tem como viver bem se a cada pouco a gente perde um movimento. Sempre segui as orientações médicas, fiz fisioterapia e natação. Sobrevivi, mas sempre retrocedendo. Até os 18 anos, me trocava sozinha, tocava piano. Chegou nos 30 foi só ladeira abaixo, de não conseguir usar um grampeador. Embora o tipo 3 ande mais devagar, ele sempre anda, ano passado eu conseguia tomar sopa sozinha, hoje eu não consigo mais — relata.

Irmãs têm tipos diferentes de AME. O mais agressivo, de Daiane, é controlado pelo medicamento enquanto a doença de Vanessa corre rápido com a degeneração motora. Ulisses Castro / Agencia RBS

A luta, que motivou a criação de um instituto, é para que a Nursinersena (Spinraza), medicamento garantido pelo SUS a pacientes com os tipos 0, 1 e 2 da doença, alcance também o grupo de Vanessa, que tem em casa um exemplo de como o remédio freia a doença.

A irmã, Daiana Nicolao, 45, também nasceu com AME, mas do tipo 2, mais agressivo. Ocorre que com uso do medicamento, Daiana, que sempre foi mais fraca, está mais forte que a irmã. São três doses anuais feitas por pulsão medular e que obrigam a internação hospitalar, mas que ajudam a manter o pescoço firme, por exemplo;

— Quando as primeiras caixinhas chegaram, era tão precioso que guardei como um troféu. Não sei como estaria hoje sem o medicamento e é uma tristeza ter pra mim e não ter para ela, porque, além da perda dos movimentos, nossos músculos passam a fadigar e situações simples, como digitar em um teclado, passam a ficar cansativas depois de minutos — conta Daiana.

Consulta Popular

Desde o dia 11 de julho está no ar uma Consulta Pública que pede a opinião da sociedade sobre a incorporação do medicamento na rede SUS. Desde esta sexta-feira (25), quase mil contribuições já tinham sido registradas. O número ideal, segundo Vanessa é de que até 2 mil pessoas se manifestem favoráveis ao benefício.

Entre as perguntas a serem respondidas estão sobre as facilidades percebidas a partir da experiência com o medicamento. Por meio de uma liminar que obrigou o plano de saúde a disponibilizar a Nursinersena, Vanessa soube por cerca de três anos, entre 2020 e 2023, como era estar protegida dos avanços da doença com o uso do remédio.

— Quando a liminar caiu, entrei em desespero, ainda quero me alimentar sozinha, escovar os dentes é uma luta, desisti de me maquiar porque é muito trabalhoso. Mas precisava fazer alguma coisa e fui para internet. O Instituto Proclame tem hoje cem pessoas com AME tipo 3. Profissionais de todos as áreas, mestres e doutores que assim como eu convivem com a doença e a cada dia perdem um pouco mais do movimento que lhes resta.

Se comprado de forma particular cada dose pode custar até R$400 mil. Ulisses Castro / Agencia RBS

Quem pode dar o parecer para que a Nusinersena seja incorporada é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), que já negou um pedido uma vez e depois disso abriu a consulta.

— O momento é de manifestação da sociedade para que eles reavaliem o parecer que está hoje desfavorável, por isso a opinião pública é importante para que faça um apelo pela mudança — explica Vanessa.

A Consulta Popular se encerra no dia 30 de julho.

Conviver com a AME

Diferentemente de outras doenças neurológicas, a AME não atinge a capacidade intelectual. Filhas da professora Carmen Mangini, 72, as irmãs desenvolveram hobbies na infância que substituíram as brincadeiras que envolviam a atividade física e partiram para a leitura, por exemplo.