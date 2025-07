Caxias do Sul segue liderando o número de hospitalizações por doenças respiratórias na Serra. Segundo o painel do governo do Estado, que contabiliza os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), desde o início do ano até esta terça-feira (15), foram registrados 847 pacientes internados. Bento Gonçalves, segundo maior município da região, teve 550. No número de óbitos, Caxias está na liderança estadual, com 94 casos, à frente de Porto Alegre, que soma 88 óbitos. No Rio Grande do Sul, os números relacionados aos vírus já superam todos os índices desde a pandemia de H1N1, em 2009.