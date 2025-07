Caxias do Sul registra aumento de 46% no número de incêndios nos primeiros seis meses do ano

Com a chegada do inverno — que começou o dia 20 de junho —, e consequentemente com a queda nas temperaturas, o sinal de alerta para incêndios é aceso mais uma vez em Caxias do Sul. Conforme um levantamento do 5º Batalhão de Bombeiro Militar, de janeiro a junho deste ano foram 524 ocorrências no município, contra 358 no mesmo período de 2024. A elevação é de 46% quando comparamos com os primeiros seis meses do ano passado.