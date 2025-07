Catedral de Caxias do Sul promove festa julina neste sábado

Em 2024, valor arrecado buscou ajudar às pessoas atingidas pela enchente. Catedral de Caxias do Sul / Divulgação

A tradicional festa julina da Catedral Diocesana de Caxias do Sul (Paróquia Santa Teresa D'Ávila) ocorre neste sábado (5), a partir das 14h. A atividade, uma promoção do projeto Comunidade de Comunidades, será realizada no Espaço Mater Dei, anexo à Catedral, e tem o objetivo de integrar as lideranças e a comunidade, além de colaborar com o projeto do restauro das pinturas internas da Catedral.

A festa terá entrada gratuita e haverá venda de comidas e bebidas típicas preparadas pelas comunidades. O valor arrecadado com as vendas será revertido à campanha Eu cuido da Catedral, que busca recursos para a revitalização do espaço.