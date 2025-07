Casos de feminicídio são cerca de sete vezes mais frequentes do que homicídios cometidos por mulheres contra parceiros, aponta promotora

Enquanto 6% dos homicídios de homens são praticados por parceiras, como esposas ou namoradas, aproximadamente 40% das mortes violentas de mulheres são cometidas pelos parceiros do sexo masculino . O dado foi destacado pela coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a promotora Ivana Battaglin, em entrevista ao Gaúcha Hoje, da rádio Gaúcha Serra, nesta quinta-feira (24).

O assunto tomou conta da sessão da Câmara de Caxias do Sul na quarta (23) em reflexo ao discurso do vereador Sandro Fantinel (PL) a respeito do que chamou de "violência doméstica contra o homem". O parlamentar citou uma advogada "especialista em direitos do homem" e disse que casos de companheiros mortos por mulheres são o dobro dos casos de feminicídio no Brasil. A declaração foi rebatida, mas também defendida no plenário da Casa.