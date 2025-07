Canela receberá R$ 5,4 milhões para recuperação da Rota Panorâmica, interditada desde fevereiro

Via sofreu com desmoronamentos de terra e danos na pavimentação asfáltica.

O município de Canela, na Região das Hortênsias, será contemplado com R$ 5.412.397,60 para recuperação da Rota Panorâmica. A estrada, que conecta a cidade com o interior de Três Coroas, está interditada desde fevereiro. Os recursos para as obras são oriundos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.