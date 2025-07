Candidatas à corte da Festa da Uva são nomeadas embaixatrizes do evento durante a Noite Italiana 

Candidatas da Festa da Uva de 2026 aparecem pela primeira vez com novos trajes. Porthus Junior / Agencia RBS

A tradicional nomeação à embaixatrizes das candidatas à corte da Festa da Uva ocorreu na noite desse sábado (5). As 12 concorrentes aos títulos de Rainha e Princesas da Festa da Uva de 2026 receberam as tiaras e faixas de embaixatrizes durante o evento Noite Italiana das Embaixatrizes.

As tiaras, criadas especialmente para o grupo, foram inspiradas em releituras de edições passadas, especialmente na edição da Festa da Uva de 2002.

— Os adereços unem tradição, beleza e funcionalidade, não apenas adornando, mas também homenageando a essência de nossa história, dando destaque ao símbolo máximo e coração da festa: a uva — explica a supervisora da Diretora Social, Paula Viezzer.

Na ocasião também foram apresentados à comunidade os novos trajes das candidatas. O conceito das vestimentas foi sugerido pela subcomissão de Estilo da Festa, com idealização e execução da estilista Vivian Boff.

— Pensamos em uma peça versátil, confortável e com silhueta marcante para as embaixatrizes. Que elas encantem e levem a Festa da Uva por muitos lugares. Sinto uma imensa alegria em fazer parte dessa história — pontuou Vivian.

Com paleta de cores que remete ao setor vitivinícola, como o terracota, verde e o bordô, os trajes homenageiam a uva e os vinhos da região. Ainda, os trajes mesclam elementos da indumentária das mulheres rurais, tendo o colete como referência.

De forma inédita, os trajes receberam lenços sobre a camisa. As peças contam com estampas exclusivas, elaboradas pelo artista plástico e professor Sergio Lopes. O querubim presente nas peças representa a religiosidade dos antepassados, enquanto o símbolo da Festa da Uva celebra a colheita, o trabalho e a esperança.

Outro destaque são os pingentes banhados a ouro com aplicações em pérolas, formando um delicado cacho de uva. A joia foi desenvolvida em parceria com o empresário Willian Vieira, diretor da Metais Wizeto.

Noite Italiana destaca a música e farta gastronomia

Durante o evento, pratos típicos da Serra foram servidos, como a polenta e galeto, além de vinhos e sucos de 12 vinícolas de Caxias do Sul. A Noite Italiana foi animada com as apresentações de Ivangélica e Neno Bépin, Grupo Felice Persone e o espetáculo La Nostra Festa.

Participaram do evento o presidente da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva, Fernando Bertotto, o vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Néspolo, a Rainha da Festa da Uva 2024, Lizandra Mello Chinali, e as princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho.

