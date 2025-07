Campanha em Caxias quer conscientizar sobre não normalizar o atraso no desenvolvimento das crianças

Katiane Feistauer e o filho Théo, de 3 anos: tratamento para apraxia da fala evoluiu com o estímulo correto Porthus Junior / Agencia RBS

"É só preguiça". "É timidez". "É só uma fase".

Todas essas frases são respostas que qualquer mãe já recebeu ao expressar sua preocupação quanto ao ritmo do desenvolvimento de seus filhos, especialmente em relação à fala ou aos primeiros gestos. Mesmo que não sejam mal-intencionadas, as tentativas de acalmar a angústia podem prejudicar mais do que ajudar, fazendo atrasar a identificação de possíveis quadros de neurodivergência, como autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

Diretora do Uni Centro de Estimulação Precoce e primeira profissional habilitada em Caxias do Sul a praticar o Método Denver de Intervenção Precoce*, a fonoaudióloga neuropediátrica Cíntia Bonfante idealizou a campanha "Pare de Normalizar o Atraso das Crianças", com o objetivo de conscientizar sobre a situação que as mães enfrentam toda vez que são desencorajadas a procurar saber se os filhos apresentam algum sintoma fora do esperado e o fator prejudicial que isso pode desencadear. Cíntia explica que o tratamento oferece melhores resultados quando o diagnóstico é feito antes dos dois anos de idade. Isso porque a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se modificar, se adaptar e reorganizar suas conexões, é maior nesta faixa:

_ Sempre que profissionais, familiares e escolas minimizam o problema, dizendo à mãe que "é normal" a criança demorar para falar, podem estar atrasando a busca por ajuda e aumentando o tempo e a dificuldade do tratamento. Existem marcos de desenvolvimento estabelecidos por meio de muitas pesquisas, que comprovam que, aos dois anos, a criança já deve ser capaz de falar pequenas frases. Quando isso não ocorre, já há um atraso significativo que pode afetar não apenas a linguagem, mas também o comportamento, a atenção e a interação social, além da formação emocional e de personalidade.

Tendo produzido camisetas, canecas e outros materiais alusivos à campanha, a fonoaudióloga explica que o contexto social contribui para que mais crianças estejam apresentando atraso no desenvolvimento nos últimos anos. O inimigo número 1, explica, é a exposição excessiva às telas desde muito cedo:

_ O tempo excessivo que a criança passa olhando para o celular ou o tablet prejudica a socialização, a motricidade e a fala, uma vez que as telas não promovem troca com a criança, apenas transmitem informações passivamente.

Davi Vezzaro, 6 anos Acervo pessoal / Divulgação

"Cada dia traz uma nova descoberta"

Moradora de Nova Pádua, Renata Vezzaro, 45, conta que o filho Davi, hoje com seis anos, tinha um ano e dois meses quando parou de falar. Ela atribui à falta de experiência da família com crianças o fato de que ninguém a orientou a procurar uma avaliação clínica na época. Quando levou o menino para a primeira avaliação neurológica não apontou nenhuma anormalidade, assim como o relatório da escolinha também não alertava para nada fora do comum. Apenas a segunda avaliação médica, quando o menino já tinha dois anos, diagnosticou o autismo.

_ Cada dia é uma nova tentativa e uma nova descoberta, erros e acertos, mas agora a gente consegue entendê-lo melhor, saber como ele consegue regular o seu próprio nervosismo, e para isso foi fundamental ele ter passado por todos os testes que detectaram o autismo. Mesmo quando todos dizem que "está tudo bem", que ele só está "no mundinho dele', a gente não pode fechar os olhos quanto sente que há algo errado com o desenvolvimento do nosso filho _ conta a mãe.

Desde que passou a contar com o acompanhamento correto, Davi não apenas apresenta evolução consistente na fala e na interação, como surpreende também com a facilidade que apresenta para fazer cálculos complexos para a idade e memorizar nome e localização de países, além de identificar suas bandeiras. O menino também se interessa por falar sobre temas ligados ao universo e prefere assistir documentários a desenhos animados. Está em fase de avaliações para diagnóstico de altas habilidades.

Tratamento pode começar antes do diagnóstico ser fechado

Copo da campanha lançada pelo Uni Centro de Estimulação Precoce Ulisses Castro / Agencia RBS

O atraso na fala do filho também levou ao centro de estimulação a caxiense Katiane Feistauer, de 41 anos, mãe do Théo, de três anos e sete meses. Um ano após iniciar a terapia, o menino apresenta melhora consistente para o quadro de apraxia da fala, transtorno neurológico que afeta a capacidade de planejar e coordenar os movimentos necessários para falar. Embora ainda seja capaz de articular apenas poucas palavras, para uma criança que não falou nada até os dois anos Théo surpreende:

_ Mesmo sabendo que para a sua idade ele fala poucas palavras, para nós isso é muito. Às vezes ele esquece num dia a palavra que conseguiu falar no dia anterior, mas com mais estímulo ele está melhorando. No ano que vem ele vai entrar na escola e a gente quer que ele possa desfrutar dela igual a qualquer outra criança, interagindo e se divertindo _ conta a mãe, que leva o filho três vezes por semana para a terapia, em sessões que duram a manhã inteira.

Quando já tratava o distúrbio da fala, Katiane foi aconselhada pela fonoaudióloga a levar o filho a uma consulta com a otorrinolaringologista, para verificar se o menino não teria problemas de audição. A suspeita se confirmou quando os exames diagnosticaram a presença de líquido nos ouvidos. Após uma cirurgia para correção, Théo melhorou sua audição e apresentou nova melhora significativa em seu processo de aprender a falar.

Fonoaudióloga Cíntia Bonfante: "cada semana que a gente perde é uma semana que a criança está acumulando atraso" Ulisses Castro / Agencia RBS

Cíntia Bonfante observa que casos como o de Theo e de Davi são exemplos de que a intervenção especializada pode começar antes de se ter o diagnóstico fechado sobre autismo ou outro distúrbio, permitindo maior assertividade: